La casa de los famosos: ¿Quién fue el eliminado de hoy, 27 de abril?

Hoy, 27 de abril, La casa de los famosos perdió a un nuevo habitante. El público tomó la decisión de que dicho participante no debía continuar en la competencia. ¿De quién se trata? Aquí te contamos.

Un habitantes más se despedirá de ser el famoso que gane esta edición de La casa de los Famosos. / Foto: Mezcalent/Redes sociales.

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¿Quién ganó la salvación en La casa de los famosos?

En medio de la incertidumbre, las estrategias y los dimes y diretes, finalmente quien ganó la salvación fue ‘el Divo’. Por esta razón, tomó la decisión de dejar una semana más en La casa de los Famosos a Fabio, ‘su hijo’.

Pese a que el famoso estuvo envuelto en la polémica por los señalamientos de presunto acoso a una de sus compañeras, el ex de Niurka logró tener la tranquilidad de permanecer una semana más. ¿Llegará a la final?

El Divo fue el habitante que ganó la salvación y quitó de la placa de nominados a Fabio. / Foto: Redes sociales.

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¿Quiénes fueron los nominados de La casa de los famosos?

Los nominados de esta semana de la sexta temporada de La casa de los famosos de Telemundo fueron:



Celinee

Kenny

Curvy

Caeli

Horacio

Josh

Kenzo

Tal y como se mencionó Fabio también se encontraba dentro de la placa de nominados esta semana, pero fue salvado por el Divo, por lo que la decisión del público se redujo a los participantes anteriores.

Fabio fue el habitante de La casa de los famosos salvado por ‘el Divo’. / Foto: Telemundo.

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¿Quién fue el eliminado de La casa de los famosos hoy, 27 de abril?

Kenzo fue el habitante que resultó eliminado hoy 27 de abril de La casa de los famosos. Por lo tanto, se convierte en el concursante décimo en dejar el reality show.

Momentos de angustia vivieron Kenso y Horario, quienes vieron poco a poco regresar a sus compañeros, por lo que el eliminado se encontraba entre ellos dos. Finalmente, el exjugador de baloncesto abandonó La casa de los famosos.

El orden de salvación fue el siguiente:



Celinee fue la primera de las habitantes en regresar a la casa.

Posteriormente, el salvado fue Kenny.

Josh se sumó a la lista de los salvados por el público y regresó a la Casa.

Curvy fue la otra habitante en no ser eliminada esta noche del reality show.

Caeli fue la penúltima en volver con el resto de sus compañeros.

Finalmente, anunciaron la salida de Kenzo, quien no consiguió los votos necesarios para quedarte. Horacio estuvo a punto de ser el eliminado.

El premio final para quien resulte ganador de esta competencia será de 200 mil dólares, pero Kenzo ya no podrá alcanzar este sueño.