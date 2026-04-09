Acusan a Un tal Fredo de dejar “cochinero” tras su boda en Cuatro Ciénegas: “No han podido limpiar”

La controversia en torno al creador de contenido conocido como Un tal Fredo vuelve a crecer. A pocos días de haber sido señalado por un presunto daño ambiental tras celebrar su boda en Cuatro Ciénegas, Coahuila, ahora una nueva acusación circula en redes sociales: la supuesta falta de limpieza tras el evento. ¿Qué pasa exactamente?

¿Por qué Un tal Fredo fue criticado tras su reciente boda?

Después de su boda con Adrián Álvarez, Un tal Fredo fue señalado de ser el presunto culpable de la clausura del Río Mezquites, en el municipio de Cuatro Ciénegas.

A raíz de esta situación, miles de críticas cayeron sobre el influencer, quien tuvo que romper el silencio y fijar su postura para aclarar detalles sobre la celebración realizada en dicho entorno natural:

Pueden ir a Cuatro Ciénegas esta Semana Santa, no clausuraron por mí, no soy el primer evento que se hace en las minas o dunas. (...) En el río solo hicimos ejercicio afuera y usamos los kayaks como todos los que van. Un tal Fredo

Sin embargo, más adelante se informó que la clausura fue parte de un operativo más amplio llevado a cabo en el municipio. Esta acción coincidió con la fecha del evento, lo que dio pie a distintas interpretaciones sobre lo sucedido.

Tras la inspección pertinente, el Grupo Hotelero 1800 señaló que cumplió con los requisitos legales establecidos, lo que permitió la reapertura del lugar: “ Dio como resultado la apertura total de nuestros parques. Esta resolución permite dar continuidad a la operación de nuestros parques ”, se informó.

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¿El influencer Un tal Fredo dejó sucio el lugar en el que celebró su boda?

Un video difundido en redes sociales, muestra una acumulación de objetos, entre ellos esculturas decorativas y piezas que formarían parte del montaje de la boda de Un tal Fredo. La cuenta de TikTok “Aymalvada”, compartió la grabación con el siguiente mensaje:

Ya díganle a Un Tal Fredo que se lleve sus cosas, ya casi tres semanas de su boda y no han podido limpiar su cochinero. Usuaria en redes sociales

El señalamiento ha provocado indignación entre algunos usuarios, quienes además ya habían mostrado enojo tras el permiso que recibió el también wedding planner para realizar su boda en dicho sitio.

Al momento de esta nota, Un tal Fredo no ha respondido a esta nueva polémica.

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¿Quién es Un tal Fredo y a qué se dedica?

Alfredo Cantú Villarreal, mejor conocido en redes sociales como Un tal Fredo, es un creador de contenido mexicano y wedding planner que ha ganado popularidad en plataformas digitales.

Su carrera comenzó en la organización de bodas, periodo en el que también promovió la guía The bride project, orientada a apoyar a las parejas en la planificación de su celebración.

En fechas recientes, el influencer comparte vídeos y grabaciones de cómo prepara la boda de sus clientes, con la finalidad de que tengan un día inolvidable.

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