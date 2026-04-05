¿Un tal Fredo el peor wedding planer? Influencer exhibe supuestas mentiras, falta de apoyo y robo de crédito

Lo que debía ser uno de los días más felices de su vida terminó convertido en un story time viral lleno de reclamos, coraje y decepción. Vika, influencer rusa radicada en México, decidió romper el silencio y exhibir públicamente su mala experiencia al contratar a Un tal Fredo y su empresa The Wedding Project para organizar su boda civil. A través de TikTok, la novia aseguró que hubo desorganización, falta total de apoyo, promesas incumplidas y hasta atribución de crédito por cosas que no hicieron. La polémica creció todavía más cuando otro wedding planner salió a confirmar su versión, dejando la conversación encendida en redes.

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Un tal Fredo / Redes sociales

¿Por qué Vika exhibió a Un tal Fredo y denunció su mala experiencia en su boda civil?

Desde el primer minuto, Vika dejó claro que su testimonio no era un ataque gratuito, sino el relato de una experiencia que describió como “fatal”. Recién llegada a la ciudad, sin contactos y sin experiencia en la planeación de bodas en México, decidió confiar en The Wedding Project, empresa encabezada por Alfredo, mejor conocido en redes como Un tal Fredo.

“Entonces aquí les va mi story time de cómo contraté a The Wedding Project, la empresa de Alfredo, para que organicen, preparen y decoren mi boda civil, y la verdad fue fatal”, dijo la influencer en su video.

Vika explicó que su boda se planeó con apenas tres meses de anticipación, por lo que preguntó si el tiempo era suficiente. Según su versión, recibió un rotundo ‘sí’, acompañado de la promesa de un evento espectacular. Incluso confesó que no estableció un presupuesto, confiando plenamente en que el equipo creativo haría su trabajo.

“Les dije que no había limite de presupuesto, que hicieran todo lo posible para hacer una ‘boda mamalona’ en un espacio privado de la casa” Vika

Sin embargo, lo que llegó después, según su testimonio, estuvo muy lejos de ese ideal.

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¿Cuáles fueron los errores de Un tal Fredo como wedding planner, según la influencer Vika?

Uno de los primeros focos rojos fue la propuesta inicial de montaje, que dejó a la influencer completamente decepcionada. Vika aseguró que lo que le ofrecieron no tenía nada que ver con una boda cuidada o elegante.

“Me ofrecieron un toldo de taquero para la ceremonia y, en caso de que lloviera, dar paraguas a los invitados”, contó.

La molestia creció cuando, semanas después, asistió a otras bodas y se dio cuenta de que sí existían opciones mucho más sofisticadas, mismas que jamás le fueron propuestas.

“Vi que hacían toldos increíbles donde caben árboles, entariman todo… y me pregunté por qué a mí no me ofrecieron nada de eso” Vika

Ante lo que consideró falta de soluciones y creatividad, la influencer decidió actuar por su cuenta y buscar ayuda externa, algo que no tendría que haber hecho si su wedding planner hubiera cumplido.

Un tal Fredo / Redes sociales

¿Quién salvó la boda de Vika y por qué su versión contradice lo que dijo Un Tal Fredo?

El giro más fuerte de la historia llegó cuando Vika reveló que gran parte del montaje de su boda no fue realizado por Un tal Fredo, sino por Armando Elizondo, otro wedding planner que entró al rescate prácticamente de último momento.

“Gracias a nuestro equipo de arquitectos, encontramos a Armando Elizondo, quien hizo la mayoría de las cosas”, aseguró.

La influencer incluso afirmó que los roles se invirtieron y terminó siendo ella quien le daba actualizaciones a su wedding planner, en lugar de recibirlas.

“Yo era la que le daba actualizaciones a mi wedding planner sobre cómo iba la tarima y el toldo en lugar de ella a mí”, explicó.

El conflicto explotó cuando Vika comparó su experiencia con un video publicado por Fredo, donde él describe un montaje que, según ella, jamás ocurrió.

“Estaría fácil. Empezamos a montar tres días antes entarimando la alberca… y entoldándola… También montamos esta cúpula…”, afirmó Fredo en su video.

La respuesta de la novia fue directa y contundente: “Ustedes no empezaron el montaje tres días antes, no encontraron el toldo, ni la tarima, ni la cúpula. No hicieron nada de esto”.

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@vika.dmnz Les dejo mi experiencia sobre el servicio y trabajo que hicieron. Nada personal, solo mi punto de vista. ♬ original sound - vika.dmnz

¿Un tal Fredo se adjudicó el crédito del montaje y qué declaró el wedding planner Armando Elizondo?

Otro punto delicado fue la decoración y el concepto visual de la boda. Fredo aseguró que los colores usados respondían al origen ruso de la novia, algo que ella negó rotundamente.

“¡Mientes! No puse flores de colores porque soy rusa, quería un contraste con el jardín” Vika

Pero la molestia no terminó ahí. Vika también denunció serias fallas el día del evento, desde proveedores mal coordinados hasta personal ausente.

“Contraté un saxofonista que no tocó por 40 minutos y nadie le puso atención porque Fredo estaba ocupado tomando fotos a los invitados”, relató.

Incluso señaló que el organizador priorizó tareas ajenas a su responsabilidad: “Tienes que estar con los proveedores, no tomando fotos con la Polaroid que yo puse ahí”.

Según su versión, el equipo abandonó el evento antes de tiempo, apagó sus teléfonos y la dejó sola: “A las 11 de la noche me dijeron que ya se iban y me dejaron sola; apagaron sus teléfonos y se fueron”, afirmó.

El punto más fuerte llegó cuando acusó a Fredo de tomar crédito por trabajo ajeno: “Fredo hizo un blog y tomó crédito por todo lo que ellos no hicieron”, aseguró. Además, mencionó un giveaway en el que se usaron imágenes de su boda mostrando estructuras que no fueron realizadas por su equipo.

Días después, Armando Elizondo confirmó públicamente su versión. Desde la cuenta oficial de Armando Elizondo Eventos, se reposteó el video de la influencer explicando cómo lo contactaron, cómo él y su equipo salvaron el montaje y cómo eso le dio tranquilidad a la novia. Incluso aseguró que pidió a Un tal Fredo que le diera el crédito correspondiente, pero ocurrió todo lo contrario.

En el video final, Armando aparece sin mencionar nombres, pero dejando clara su postura: