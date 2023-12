Rodrigo Vidal confiesa por qué Martha Higareda ¡No lo quiere!

El actor mexicano Rodrigo Vidal no solo ha dejado su talento en la pantalla chica, sino que también utilizó su habilidad en la industria para incursionar como ejecutivo y productor en diversas agencias de castings, tales como: Happy castings, su agencia de castings; Happy management, Happy productions y ahora el canal GKS Mi Tele.

Las cuales le han dado cabida para posicionar al talento mexicano en los mejores proyectos del mundo del espectáculo. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, dado que Martha Higareda “no lo quiere” tras ser rechazada de una de estas agencias.

Rodrigo Vidal confiesa por qué Martha Higareda “lo detesta”

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, el actor habló acerca de cómo ha sido su trayectoria en la industria, el ego de los artistas y el ojo que tiene para descubrir el talento mexicano. Por esta razón, Martha Higareda, quien llegó a su agencia, no sería amable con el actor ¡la habría rechazado!

“Martha Higareda llegó a la agencia, la primerita, y era una chavitita. Tenía un grupo musical. Fueron a tocar a la puerta. La verdad no me llamó la atención los otros chamacos. Todos éramos chamacos... Pero dije: ‘Esta niña tiene algo’”. Rodrigo Vidal

Agregó: “Lo comenté a la mesa del consejo y dije: ‘Esta niña tiene algo’. Y nadie me hizo caso. Cometí el error de no decir: ‘Ah, es mi agencia y va porque va’… Yo creo que no me quiere porque ya nunca volvió a ser amable conmigo”.

Sin más, el actor no dio más detalles de si la famosa ha sido “grosera” en algunos momento específicos. No obstante, sí considera que existe un cambio en su actitud.

Al momento, Martha Higareda no se ha pronunciado ante la anécdota de Rodrigo Vidal, lo que deja en la incógnita si es por eso que nunca volvió a ser “amable” con el actor.

