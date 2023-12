George Clooney se sincera sobre la vida de Matthew Perry: “Sabíamos que no estaba contento”

La muerte de Matthew Perry sigue siendo tema de conversación, incluso, luego de más de un mes de su pérdida. Recordemos que hace unos días se revelaron los resultados de la autopsia realizada al cuerpo del actor, después de que fuera encontrado sin vida en su jacuzzi en su casa de Los Ángeles.

En este informe se detalló que el actor murió a consecuencia de un ahogamiento. Según la autopsia, Matthew Perry murió por “efectos agudos de la ketamina”.

Sin embargo, los detalles sobre lo que vivió Matthew en su lucha por dejar a un lado las adicciones, así como su éxito en la serie Friends, siguen saliendo a la luz.

En entrevista con Deadline, George Clooney recordó lo mal que la pasó su compañero y amigo, Matthew, tras ser parte del elenco de Friends debido a sus adicciones con la bebida y las sustancias ilegales.

De inicio, el histrión recordó que conoció a Matthew desde los 16 años: “Solíamos jugar juntos al pádel. Es unos 10 años menor que yo.” Subrayó que, en ese entonces, Perry era un hombre verdaderamente divertido.

Por otro lado, Clooney destacó que uno de los sueños más grandes de Perry era llevar a cabo un papel en la comedia. No obstante, esto no le dio la paz que esperaba.

Y es que logró su meta luego de ser elegido para dar vida al entrañable Chandler Bing en Friends, en el año 1994. Sin embargo, esta no fue razón suficiente para que fuera pleno.

“Era un niño y todo lo que nos decía, me refiero a mí, a Richard Kind y a Grant Heslov, era: ‘Solo quiero estar en una comedia, hombre’. Solo quiero aparecer en una comedia normal y sería el hombre más feliz del mundo’”, dijo George a Deadline.

El actor dio a conocer que Matthew y él trabajaban de la mano en esa época, por lo que el percibió algo fuera de lo normal en Perry: “No sabía lo que le estaba pasando”.

George Clooney

“Simplemente, sabíamos que no estaba contento y no tenía idea de que estaba haciendo qué, 12 Vicodin al día y todas las cosas de las que habló (en su libro de memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing), todas esas cosas desgarradoras”.