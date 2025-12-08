Actor de ‘El premio mayor’ rompe el silencio; revela que una de sus exnovias ¡lo agarró a golpes! ¿Era actriz?

Rodrigo Vidal, actor principalmente conocido por su participación en la telenovela ‘El premio mayor’, sorprendió a todos al hablar sobre el noviazgo violento que vivió hace algunos años y cómo fue que logró salir de esa situación.

Rodrigo Vidal / Redes sociales

¿Cómo fue el noviazgo violento que vivió Rodrigo Vidal y con quién fue?

El tema salió a la luz durante el capítulo reciente de su pódcast ‘Este es mi desmoder con Rodrigo Vidal’, en el cual tuvo de invitada a Ivonne Montero. Luego de que la actriz hablara, sin mencionar nombres, sobre una relación tóxica que vivió hace algunos años, Rodrigo Vidal aplaudió su valentía y reconoció haber estado en una situación similar.

Mencionó que, hace algunos años, salió con una mujer que, en sus propias palabras, lo “violentaba” constantemente.

“Tuve una novia que a mí me agarraba a golpes. Esta señora me cacheteaba, me agarraba a pu… Me escupía, me daba patadas aquí en la espinilla… no, normalito, así de frente. Había una violencia”, expresó.

Si bien ahora lo cuenta como una anécdota más, reconoció que, en ese momento, sí fue algo duro de vivir, pese a que solo duraron 8 meses juntos: “No supe cómo manejarlo. Terminó mal la cosa”, indicó.

¿Qué pasó con Rodrigo Vidal tras terminar su noviazgo violento?

Aunque no quiso entrar en detalles y solo se limitó a decir que las cosas entre ellos culminaron mal, Rodrigo Vidal reflexionó en que una persona merece respeto y no estar en una relación que puede “sacar lo peor de uno”.

Rodrigo Vidal “Con esta chava, yo no quería pelear y me iba a encerrar en un cuarto y ella, con un cuchillo, iba y abría la puerta con un cuchillo. Me iba corriendo a otro cuarto y ella con cuchillo en mano, abriendo la puerta”

Contó que esta clase de situaciones fue determinante para plantearse lo que quería en una relación. Al terminar su anécdota, Ivonne Montero destacó que las cosas pudieron acabar “en algo peligroso” y lo felicitó por haberse alejado de esta chica.

Actualmente, Rodrigo Vidal está en una relación con Karla Ruvalcaba. En diversas ocasiones, se han dicho estar muy enamorados y felices.

Rodrigo Vidal / Redes sociales

¿Quién es Rodrigo Vidal y cuál es su trayectoria?

Rodrigo Vidal es un actor mexicano que nació el 16 de marzo de 1973. Actualmente tiene como 52 años. Su debut en televisión fue en 1988, cuando participó en la telenovela ‘Amor en silencio’. A partir de allí, se le ha visto en varios melodramas y realities como:

El privilegio de amar

Salomé

Gata salvaje

Cuando llega el amor

Hasta que el dinero nos separe

Amnesia

Top Chef VIP

Tiene dos hijos, productos de su relación anterior con Michelle Morán. En los últimos años, ha manifestado su deseo de producir y dirigir, dejando un poco de lado la actuación.

