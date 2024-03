A Rodrigo Vidal le advierte su amante que difundirá videos íntimos; su esposa no tiene ni idea

A Rodrigo Vidal la relación extramarital con Mariana Castillo se le salió de control. Ella lo amenaza con que, si la deja, va a difundir videos íntimos donde él le dice que la ama. El actor, famoso en los 90, mejor se regresó a México para poner tierra de por medio y seguir con su esposa Karla, con quien lleva nueve años felizmente casado.

Nos cuentan que Mariana es una mujer con la que tuvo varios encuentros: “Es una mujer con la que tuvo un amorío cuando vivió en Miami. Se conocieron por amigos en común y desde el día uno le encantó”.

Rodrigo Vidal estuvo trabajando en Miami por un tiempo y ahí conoció a su amante / Instagram: @soyrodrigovidal | YouTube: Suelta la Sopa

La esposa de Rodrigo Vidal no sabe sobre su infidelidad

Karla Ruvalcaba, con quien lleva casado nueve años no sabe nada: “Por supuesto que su mujer no sabe nada o se hace de la vista gorda. Ante todos los amigos son el matrimonio perfecto”.

Nos contaron en exclusiva para TVNotas que la tercera en discordia empezó a tomarse atribuciones que no le correspondían: “A Rodrigo se le fue de las manos la situación, aunque decía que lo tenía controlado. Mariana lo empezó a am3naz4r de que, si no se quedaba con ella, haría público lo que tenían. Por lo que veo, lo está haciendo. Por eso, Rodrigo regresó a México, porque quiso poner tierra de por medio para que no pasara nada”.

Karla, la esposa de Rodrigo desconoce la infidelidad del actor y siguen juntos / TVNotas

“Karla está profundamente enamorada de él. Ahora que lanzó su pódcast en redes sociales su esposa es parte de la producción y está al pendiente de él en todos los aspectos”.

Nos dicen que entre Karla y Rodrigo no ha habido problemas que pudieran justificar que él busque a otra mujer: “Es hombre y se enganchó demasiado con esta mujer. La veía a escondidas, mínimo, una vez a la semana”, concluyó.

Hicieron juntos un podcast donde han tenido a personajes como Kimberly la más preciosa como invitados / TVNotas

¿Quién es Rodrigo Vidal?

Rodrigo Vidal fue protagonista de telenovelas en la década de los 90

Hizo su debut en la telenovela Amor en silencio cuando tenía 16 años.

cuando tenía 16 años. En la década de los 90 se volvió uno de los galanes juveniles del momento por telenovelas como B aila conmigo, Dos mujeres un camino, María Isabel y El privilegio de amar . En los 2000 participó en éxitos como Amigas y rivales, Siempre te amaré y Salomé .

y . En los 2000 participó en éxitos como y . En 2002 se fue a Miami para trabajar en Telemundo en proyectos como Gata salvaje, Puro sentimiento y Olvidarte jamás .

y . Su última participación en novela fue en La suerte de Loli , en 2021.

, en 2021. Hace dos meses lanzó el pódcast Este es mi desmoder, junto a su esposa, Karla.

