¡Gran noticia! Silvia Pinal podría salir del hospital hoy, revela Sylvia Pasquel

La primera actriz Sylvia Pasquel llegó al hospital, donde su madre Silvia Pinal se encuentra hospitalizada desde finales de febrero a causa de una llaga que presentó en la espalda baja. La famosa ha tenido que permanecer internada, debido a los lavados quirúrgicos, con los cuales se espera pueda sanar su herida.

Recordemos que la llaga de Silvia Pinal se encontraba en proceso de curación, pero un remedio casero empeoró todo, debido a que se le aplicó una zalea de borrego, un método que, aunque tradicionalmente se considera beneficioso. Sin embargo, en su caso provocó un exceso de calor. Este calor no solo la incomodó sino que también la llevó a padecer una infección.

Para suerte de Sylvia Pasquel, su madre Silvia Pinal reporta una importante mejoría por lo lo que podría ser dada de alta este lunes 11 de marzo, reveló a los medios.

Sylvia Pasquel / Facebook: Sylvia Pasquel

Checa: Pepillo Origel y Laura Zapata protagonizaron acalorada discusión : “Quítate hipócrita”

Silvia Pinal expresa importante deseo que le gustaría realizar a Silvia Pinal a su salida del hospital

Además Silvia Pinal está tan de buen humor que expresó un importante deseo, pues le gustaría irse a Nueva York.

“Está de muy buen humor, que quiere irse a Nueva York, ahorita que entré me dice ‘no me digas que tú también vienes conmigo’, le digo a '¿A dónde mamá?’ y me dice ‘A Nueva York’, ‘yo voy a donde tú quieras le digo’. Nos salimos porque le van hacer un lavado quirúrgico, y parece que puede salir el lunes si este lavado resulta definitivo para que puedan suturarla”, dijo Sylvia Pasquel.

“Eso entendí que este lavado es solo para checar que ya no hay nada”, comentó y agregó: “anda muy simpática, la veo muy animosa”.

Silvia Pinal con medalla / Clasos

Checa: Daniel Bisogno fue dado de alta: Filtran primeras imágenes

Desde la cama del hospital ¡Silvia Pinal mandó un mensaje!

Hace unos días, a través de la pagina de Facebook de Kadri paparazzi, se lograron obtener las primeras declaraciones de la reconocida actriz mexicana, dejando entrever que se encuentra en pleno proceso de recuperación y con un buen estado de ánimo.

“Amigos les voy a mandar un saludo: ‘Hola, ¿qué tal?… ¿Cómo estoy? A todo dar. Nos veremos pronto, si dios quiere. Bye”. Silvia Pinal

Checa: Venga la alegría dice adiós a uno de sus integrantes, Sergio Sepúlveda lo confirma