¿Sofía Arroyo le responde a Pame Verdirame? Lanza mensaje en medio de la polémica con Heliud Pulido

La influencer Sofía Arroyo fue vista junto a Heliud Pulido en medio de los señalamientos que la vinculan como la presunta tercera en discordia en la separación con Pame Verdirame, y ahora compartió un mensaje que fue interpretado como una indirecta, ¿qué dijo? Te revelamos los detalles del triángulo amoroso entre los exparticipantes de Exatlón México.

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Sofía Arroyo reacciona a la conversación en redes que la vincula con Heliud Pulido y Pame Verdirame. / Redes sociales

¿Dónde fueron vistos Sofía Arroyo y Heliud Pulido?

La situación entre Pame Verdirame, Heliud Pulido y Sofía Arroyo comenzó a tomar relevancia en redes sociales a partir de una serie de publicaciones compartidas por Verdirame. A través de historias, dejó ver la posibilidad de la intervención de una tercera persona durante su relación, sin mencionar nombres, lo que generó distintas interpretaciones entre usuarios.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la difusión de una captura de conversación con una mujer que, según explicó, se habría acercado en un inicio de manera amistosa. La imagen fue acompañada por la frase: “Tengan cuidado que así empieza”, lo que provocó que la conversación en plataformas digitales creciera y se enfocara en identificar a la persona involucrada.

Días después, Verdirame retomó el tema al compartir una fotografía fechada en agosto de 2025, en la que aparecía junto a Pulido, su hija y otros integrantes del entorno de Exatlón México, entre ellos Sofía Arroyo. A partir de esa publicación, usuarios comenzaron a vincular a Arroyo con la situación y a señalarla como una posible tercera en discordia dentro de la relación.

La conversación se intensificó nuevamente tras un evento, donde Arroyo y Pulido fueron vistos en el mismo lugar durante la boda de Casandra Ascencio y Christian Anguiano. La coincidencia en ese espacio reactivó los comentarios en redes, en medio de versiones que continuaron circulando sin que hasta ahora exista una confirmación directa sobre una relación entre ambos.

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Evidencia de la presunta infidelidad de Heliud Pulido. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Sofía Arroyo tras ser vista con Heliud Pulido?

Luego de que Pame Verdirame compartiera un video en el que habló sobre su proceso personal y su papel como mamá soltera, Sofía Arroyo publicó un mensaje en sus redes sociales que fue interpretado como una respuesta en medio de la conversación que se mantiene en plataformas digitales.

En el video, Verdirame explicó parte de lo que vivió durante su relación, señalando: “En el momento en el que decidí formar una familia, siempre supe que mi principal objetivo iba a ser luchar por mi familia. En un principio, fue algo que no fue decisión mía, yo estaba muy enojada, no entendía el por qué… yo le rogué de: ‘Vamos a intentarlo, las cosas no están bien’… Él me dijo ‘No, yo ya no tengo nada que luchar’”.

Tras la difusión de ese contenido, Arroyo compartió una historia en Instagram donde reflexionó sobre la manera en que se expone información en redes sociales y el impacto que puede tener en la audiencia. Su mensaje se sumó a la conversación que se ha generado en torno al tema.

Subir contenido tiene responsabilidades y consecuencias. No todo es ‘chisme’ ni todo lo que se disfraza de paz es verdad. Entenderlo también es alfabetización mediática. Sofía Arroyo.

Al momento, Pame Verdirame no ha contestado a este mensaje que fue considerado por usuarios como una respuesta a su reciente video. ¿Será?

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Mensaje de Sofía Arroyo tras ser vista con Heliud Pulido. / Redes sociales

¿Quién es Sofía Arroyo?

Sofía Arroyo es una deportista mexicana especializada en natación, disciplina en la que ha desarrollado su trayectoria a través de distintas competencias. De acuerdo con la información que comparte en sus plataformas digitales, ha participado en eventos internacionales como campeonatos mundiales y Juegos Panamericanos, donde ha representado a México.

Además de su actividad deportiva, Arroyo mantiene presencia en redes sociales, particularmente en Instagram, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional. En esta plataforma suma más de más de 80 mil seguidores.

También formó parte del reality deportivo Exatlón México, donde integró el equipo rojo. Durante su participación coincidió con Heliud Pulido, quién suele comentar sus publicaciones en Instagram, desatando una ola de comentarios.

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