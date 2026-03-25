Aseguran que Diego Rodríguez le habría sido infiel a Tammy Parra, así lo habrían cachado en la movida

A finales de 2025, Tammy Parra reveló que, tras haber terminado con el actor y modelo Diego Rodríguez, comenzó una nueva relación con su mánager, Héctor Klünder; la noticia fue un escándalo en redes sociales, muchos internautas la acusaron de ser inestable y e incluso se especuló que ella podría haberle sido infiel al peruano.

Sin embargo, la historia ha dado un giro inesperado, pues ahora todo apunta a que quien habría sido engañada es Tammy Parra, y no al revés como se había especulado en un inicio. Según ha trascendido, la influencer habría descubierto videos comprometedores en el iPad de Diego

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Tammy Parra / Redes sociales

¿Quién es Diego Rodríguez,ex Tammy Parra?

Diego Rodríguez un modelo, influenc er y creador de contenido peruano, conocido tanto por su carrera en moda y televisión como por su relación con Tammy Parra.

er y creador de contenido peruano, conocido tanto por su carrera en moda y televisión como por su relación con Nació el 18 de agosto de 1993 y se volvió famoso gracias a su trabajo como influencer.

Comenzó su carrera como modelo profesional a los 18 años. Ha trabajado para marcas internacionales como Calvin Klein.

En 2025 se vino a vivir a México para comenzar su carrera de actor en “Acábame”.

Formó parte de la lista de los “100 rostros más guapos del mundo” en 2022.

Ahora, Diego Rodríguez se une al elenco de “Corazón de oro”, telenovela en la que compartirá créditos con Gala Montes, Cynthia Klitbo, etc.

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Diego Rodríguez ex de Tammy Parra, quien debuta como actor reacciona a la relación de su ex con su mánager. / Redes sociales

¿Por qué acusan a Diego Rodríguez de haberle sido infiel a Tammy Parra?

Todo salió a la luz gracias a Onelia Molina, amiga cercana de Tammy Parra, quien aseguró a Magaly TV que el engaño habría ocurrido durante un viaje a Medellín, Colombia, en marzo de 2025.

De acuerdo con su versión, Diego habría estado involucrado con “chicas de compañía” durante una despedida de soltero del creador de contenido Said Palao. Según los reportes, varios asistentes habrían llevado a estas mujeres al lugar donde se hospedaban, lo que habría derivado en comportamientos comprometedores.

Uno de los puntos más impactantes es que, presuntamente, Tammy habría descubierto todo al encontrar videos en el iPad de Diego, ya que tenía acceso a su cuenta. Estas imágenes habrían sido determinantes para que la influencer decidiera poner fin a la relación.

“Son chicas de compañía y estuvieron juntos en un Airbnb. Tammy Parra que es mi amiga me dijo yo vi el ipad de Diego con esos videos”. Onelia Molina

Sin embargo, cuando la ruptura se hizo pública a mediados de 2025, Tammy dio una versión distinta, asegurando que todo se debió a que se enamoró de su mánager, Héctor Klünder. Ahora, las declaraciones de Onelia muestran otra versión de la relación.

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Diego Rodríguez ex de Tammy Parra es cuestionado sobre la relación de su ex con su representante. / Redes sociales

¿Qué dijo Diego Rodríguez sobre la ruptura con Tammy Parra?

Hasta ahora, Diego Rodríguez no ha reaccionado directamente a las recientes acusaciones de infidelidad. Sin embargo, cabe señalar que el modelo ya había sido señalado en el pasado por presuntos engaños en otras relaciones, lo que vuelve a colocarlo en el centro de la polémica.

Lo único que ha declarado públicamente fue hace unas semanas, cuando fue abordado por el medio Al Punto. En esa ocasión, el influencer y actor peruano habló con entusiasmo sobre su participación en la telenovela Corazón de oro, aunque inevitablemente fue cuestionado sobre la vida sentimental de su expareja, Tammy Parra.

Al respecto, Diego evitó profundizar en el tema y optó por mantenerse reservado. “Es algo de hace tanto tiempo… Como la persona que soy, no hablo de una mujer con la que estuve, y menos ahora que se encuentra en una nueva relación. Creo que eso no hablaría bien de mí. Pero yo estoy bien, es lo único que te puedo decir”, respondió, dejando claro que no desea entrar en controversias.

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