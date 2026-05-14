Confesión de Erika ‘N’ por asesinato de Carolina Flores: asegura que “fue un accidente con un juguetito”

A casi un mes del asesinato de Carolina Flores, una querida exreina de belleza, salen a la luz las primeras declaraciones de Érika “N”, señalada como responsable. Su versión ha dejado helados a muchos: asegura que todo fue “un accidente” y se refiere al arma como “un juguetito”.

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Muere Carolina Flores / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Erika María ‘N’, suegra de la exreina de belleza Carolina Flores, sobre el asesinato y por qué se refirió al arma como un “juguetito”?

El caso del asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza, sigue generando conmoción y ahora toma un giro impactante tras revelarse la confesión de Érika “N”, la suegra señalada como responsable del crimen ocurrido en la Ciudad de México.

De acuerdo con Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, la mujer sostuvo que el feminicidio de Carolina Flores no fue intencional, sino un accidente. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la manera en que describió el arma utilizada.

Douglas Rico “En las breves conversaciones que tuvimos en el momento en que la ubicamos, en el apartamento, ella hablaba de que eso había sido un accidente, que lo que pasó allí fue un accidente, que ocurrió con un ‘juguetito’ que le dejó su difunto esposo”

Esta versión ha generado polémica, pues las autoridades consideran alarmante que Erika María ‘N’ minimice el arma de fuego al referirse a ella como un “juguetito”, sin reconocer la gravedad de los hechos ni asumir plenamente la responsabilidad del asesinato de Carolina Flores.

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¿Cómo ocurrió el asesinato de Carolina Flores en Polanco, CDMX, y quiénes estaban presentes?

El asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza, ocurrió el pasado 15 de abril en un departamento ubicado en la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Según reportes iniciales, Érika “N” disparó contra su nuera en presencia de su propio hijo, Alejandro ‘N’, y de su nieto de apenas ocho meses.

Este hecho ha causado indignación no solo por la violencia con la que se dio el crimen, sino también por el contexto familiar en el que ocurrió, lo que ha llevado a que el caso sea investigado bajo la figura de feminicidio.

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¿Por qué Erika María ‘N’ no recuerda dónde está el arma usada en el asesinato de Carolina Flores?

Uno de los puntos que más intriga a las autoridades es la desaparición del arma de fuego utilizada en el asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza. Durante su declaración, Érika “N” aseguró no recordar dónde la dejó.

“Al preguntarle sobre la ubicación a esa arma de fuego, porque ella no pudo viajar con ella, dice que no se acuerda. La señora tiene una actitud muy fuerte para su edad, 63 años, sabiendo que había cometido un hecho tan horrendo”, explicó Douglas Rico.

Esta falta de claridad ha complicado las investigaciones, ya que el arma es una pieza clave para esclarecer por completo lo ocurrido. Además, la actitud de la sospechosa ha sido considerada inusual, pues no muestra señales evidentes de arrepentimiento.

El hecho de que Erika María ‘N’ se refiera al arma como un objeto inofensivo y no recuerde su paradero ha despertado dudas sobre su versión de los hechos y ha intensificado el interés mediático en el caso.

🚨🚔 Director del CICPC, Douglas Rico, reveló nuevos detalles sobre la captura de Erika María Herrera, que se encontraba prófuga tras asesinar a su nuera, la exreina de belleza, Carolina Flores Gómez.



💢 Rico destacó la frialdad de la mujer, quien se refirió al arm4 de fueg0… pic.twitter.com/cDgYweeLp8 — Agencia VN (@AgenciaVNews) May 14, 2026

¿Qué hizo Erika María ‘N’ tras huir a Venezuela después del asesinato de Carolina Flores?

Tras cometer el asesinato de Carolina Flores, Érika “N” logró salir del país y viajar a Venezuela el 16 de abril. Esto fue posible porque la alerta de Interpol fue emitida hasta el 29 de abril, es decir, dos semanas después del crimen.

Durante su estancia en Venezuela, la mujer se movió entre distintos puntos para evitar ser localizada. Inicialmente, se hospedó en el Hotel Eurobuilding, cercano al aeropuerto de Maiquetía, donde permaneció del 16 al 18 de abril.

Posteriormente, se trasladó a la ciudad de Caracas, donde cambió de alojamiento antes de instalarse en un departamento rentado a través de Airbnb en la urbanización El Cigarral, una zona exclusiva del municipio El Hatillo.

Fue en ese lugar donde finalmente fue ubicada por las autoridades, luego de que se activaran los mecanismos de cooperación internacional tras la alerta de búsqueda.