Muere Victor Willis, fundador del grupo Village People, ¿qué personaje era en YMCA?

La muerte del vocalista principal y coautor de la icónica banda de música disco de los años 70 no solo conmueve por el fin de una historia musical gay, sino también porque ‘Village People’ estaba programada para cerrar el Mundial de fútbol en Estados Unidos, tras la inauguración con el himno nacional en México, interpretado por Alejandro Fernández.

¿Qué personaje de Village People murió en 2026? / Redes sociales

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¿Qué personaje de Village People murió en 2026?

Victor Willis, quien fuera el cantante principal y líder creativo de la emblemática agrupación Village People, murió el martes 30 de junio a los 74 años, un día antes de cumplir 75.

La noticia se conoció a través de su esposa, Karen Huff-Willis, y se confirmó en las redes sociales oficiales de la banda. Según su comunicado, Willis murió a causa de una “enfermedad breve pero agresiva”, su esposa dijo esto:

Es con una profunda tristeza que yo debo anunciar la muerte de mi esposo, VICTOR WILLIS, murió el martes 30 de junio de 2026 como resultado de una corta, pero agresiva enfermedad. La familia pide privacidad en este momento de gran pérdida. Karen Huff-Willis, esposa de Victor Willis

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El ‘icónico’ policía de Village People muere un día antes de su cumpleaños / Redes sociales

¿Qué pasó con los miembros de Village People?

Víctor Willis, ‘el policía ', era el último miembro original que seguía activo y en gira. Tras años de batallas legales por los derechos de autor y de problemas de adicción que superó, Willis recuperó el control de los mayores éxitos del grupo y lidera una nueva formación.

', era el último miembro original que seguía activo y en gira. Tras años de batallas legales por los derechos de autor y de problemas de adicción que superó, Willis recuperó el control de los mayores éxitos del grupo y lidera una nueva formación. Glenn Hughes, ‘el motero ', murió en marzo de 2001 a los 50 años debido a un cáncer de pulmón.

', murió en marzo de 2001 a los 50 años debido a un cáncer de pulmón. Felipe Rose, ‘el amerindio ', dejó la formación oficial en 2017 y continuó una carrera como solitario y artista visual.

', dejó la formación oficial en 2017 y continuó una carrera como solitario y artista visual. David Hodo, ‘el albañil o el obrero’, fue parte del grupo hasta inicios de 2010 y después realizó apariciones esporádicas en los medios.

o el obrero’, fue parte del grupo hasta inicios de 2010 y después realizó apariciones esporádicas en los medios. Randy Jones, ‘el vaquero ', abandonó el grupo en los ochenta y pasó a formar su propia banda; actúa de manera independiente en eventos nostálgicos.

', abandonó el grupo en los ochenta y pasó a formar su propia banda; actúa de manera independiente en eventos nostálgicos. Alex Briley, ‘el militar', fue uno de los miembros más constantes de la banda hasta que se fue en la década de 2000 para llevar una vida más privada.

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¿Qué significa YMCA en la canción de Village People?

La canción ‘YMCA’ de la agrupación estadounidense de Nueva York se refiere a las siglas en inglés de ‘Asociación de hombres jóvenes cristianos’ y fue publicada el 13 de noviembre de 1978.

Se convirtió en un himno gay de los años 70 que representaba el orgullo y la aceptación. Si bien, sus letras hablan de un lugar acogedor para estar limpio, tener una familia y pasar el rato ante los problemas, la comunidad LGBT terminó adoptando ese mensaje en la década siguiente. La noticia de Victor Willis se suma a la muerte de otros iconos LGBT, como la de Manuel Arjona, fundador de Locomía.