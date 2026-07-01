Muere Manolo Arjona y revive la llamada ‘maldición’ de Locomía: cuatro integrantes fallecieron antes de los 60 años

Locomía vuelve a estar de luto. La muerte de Manolo Arjona, fundador de la emblemática agrupación española, encendió nuevamente las conversaciones entre los seguidores sobre la llamada “maldición” que rodea al grupo. Aunque no existe evidencia de ningún fenómeno sobrenatural, la realidad es que cuatro exintegrantes de la banda fallecieron de forma prematura antes de alcanzar los 60 años, una situación que ha marcado la historia de uno de los fenómenos musicales más exitosos de los años 80 y 90.

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Muere Manolo Arjona, fundador de Locomía, a los 58 años: ¿Qué se sabe hasta ahora? / Redes sociales y canva

¿Quién fue Manolo Arjona y cómo se confirmó su muerte?

La noticia de la muerte de Manolo Arjona, uno de los fundadores de Locomía, sacudió a los seguidores del grupo este 1 de julio de 2026. El artista tenía 58 años y formó parte de la etapa más importante de la agrupación que conquistó España, México y gran parte de Latinoamérica.

De acuerdo con reportes de medios españoles, Arjona pasó las últimas horas de su vida dedicado a la pintura, una de las actividades que más disfrutaba fuera de los escenarios. Más tarde se retiró a descansar en su vivienda ubicada en Viladecans, Barcelona, pero ya no despertó.

La muerte de Manolo Arjona provocó una ola de mensajes de condolencias en redes sociales y, al mismo tiempo, hizo que muchos recordaran las pérdidas que el grupo ha sufrido a lo largo de los años.

El nombre de Locomía volvió a convertirse en tendencia debido a que Arjona es el cuarto integrante relacionado con la agrupación que fallece antes de cumplir los 60 años, alimentando una teoría que desde hace tiempo circula entre algunos seguidores.

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¿Existe realmente una maldición alrededor de Locomía?

Cada vez que ocurre una tragedia vinculada con la banda, surge la misma pregunta: ¿hay una maldición detrás de Locomía?

La respuesta es clara: no existe ninguna prueba que confirme esa teoría. Sin embargo, el hecho de que cuatro exintegrantes hayan muerto a edades relativamente tempranas ha dado pie a especulaciones y comentarios entre los fanáticos.

Más allá de las versiones que circulan en redes sociales, la historia de Locomía está marcada por pérdidas humanas que han impactado profundamente a quienes formaron parte del proyecto musical.

La agrupación alcanzó la fama internacional gracias a una propuesta revolucionaria para su época. Sus coreografías con abanicos gigantes, su vestuario extravagante y canciones como “Locomía”, “Loco Vox” y “Rumba Samba Mambo” los convirtieron en íconos del electro-pop en español.

Fundado en Ibiza a finales de los años 80 por Xavier Font, Luis Font, Gard Passchier y Manolo Arjona, el grupo logró cruzar fronteras y encontró en México uno de sus mercados más exitosos gracias a sus presentaciones masivas y apariciones en programas de televisión que marcaron época.

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Locomía, agrupación original / Redes sociales

¿Quiénes son los cuatro integrantes de Locomía que han muerto?

La muerte de Manolo Arjona se suma a una serie de pérdidas que han golpeado a la agrupación Locomía durante los últimos años.

Santos Blanco

La primera de estas tragedias ocurrió el 15 de junio de 2018 con la muerte de Santos Blanco, quien tenía apenas 46 años.

Según trascendió en aquel momento, el cantante murió mientras dormía. La noticia sorprendió a los seguidores del grupo debido a su corta edad y al importante papel que desempeñó durante los años de mayor popularidad de la banda.

Tras su fallecimiento, las redes oficiales de Locomía compartieron un emotivo mensaje:

“Nos ha dejado a la temprana edad de 46 años. Santos llegó a Locomía en un momento álgido y de gran éxito del grupo. Su aparición fue clave para brillar como nadie en ese inolvidable festival de Viña del Mar, en 1992”. Locomía

La despedida continuaba recordando su talento y su huella dentro de la agrupación: “Su rostro angelical y su cuerpo apasionado por la danza le hicieron inolvidable en este concepto. Por mala suerte, hoy toca despedirnos de un ser único que dejó una huella imborrable”.

Frank Romero

Apenas un mes después de la muerte de Santos Blanco, otra noticia devastadora golpeó a los seguidores del grupo.

El 16 de julio de 2018 se confirmó la muerte de Frank Romero, quien había desarrollado una carrera como cantante, modelo, actor y conductor.

De acuerdo con declaraciones de su representante, Paco San José, una bacteria provocó una severa infección que terminó afectando gravemente su salud.

Frank también era recordado por sus trabajos en producciones españolas como Vidas cruzadas y Arrayán, lo que le permitió ampliar su trayectoria más allá de la música.

Francesc Picas

Otra de las pérdidas más dolorosas ocurrió el 22 de noviembre de 2023 con la muerte de Francesc Picas, quien tenía 53 años.

El cantante era conocido entre los seguidores de Locomía como el popular “Rey Rojo” y se incorporó al grupo siendo apenas un adolescente.

Picas ocupó el lugar que dejó Xavier Font cuando este decidió enfocarse en labores de representación y gestión de la agrupación. Con el paso de los años se convirtió en uno de los rostros más identificados con el fenómeno musical.

Su fallecimiento fue confirmado a través de la cuenta oficial de Instagram de Locomía, causando una enorme conmoción entre los fans.

Manolo Arjona

Con la muerte de Manolo Arjona en 2026, la lista de integrantes fallecidos ascendió a cuatro. Su partida ha sido especialmente significativa debido a su papel como fundador y pieza clave durante la etapa dorada de Locomía.

El artista participó activamente en diferentes etapas del proyecto y fue una de las figuras que impulsaron el regreso de la agrupación años después de su separación original.

Confirman muerte de Manolo Arjona, exintegrante de Locomía / IG: locomiaoficial

¿Qué pasó con Locomía tras su época de mayor éxito?

La historia de Locomía ha estado llena de cambios, separaciones y regresos. La formación original se disolvió en 1992 después de varios años de fama internacional. Sin embargo, el proyecto continuó con nuevos integrantes y mantuvo viva la marca musical durante los años siguientes.

Posteriormente, varios miembros emprendieron carreras individuales, aunque el vínculo entre ellos nunca desapareció por completo.

En 2007, Xavier Font y Manolo Arjona impulsaron una nueva etapa de la agrupación mediante una gira internacional que marcó el regreso de Locomía a los escenarios. Más adelante se sumaron nuevos integrantes y la banda continuó presentándose ante sus seguidores.

A pesar de las transformaciones que ha experimentado el grupo con el paso de las décadas, la esencia de Locomía sigue siendo recordada por millones de personas que crecieron con su música.