Louis Tomlinson rompe el silencio: ¿Tuvo un romance con Harry Styles?

Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, ha decidido abordar públicamente los rumores que, desde hace años, sugieren que hubo un romance entre él y su excompañero, Harry Styles.

Durante más de diez años, Louis Tomlinson y Harry Styles han sido objeto de una teoría de conspiración que sostiene un romance oculto entre los dos exmiembros de One Direction.

Aunque Louis ha tratado de desacreditar estas especulaciones, para cambiar la percepción de los que creen en esta “conspiración” o teoría, los rumores han persistido.

El cantante habló del supuesto romance con Harry / Instagram: @louist91

Louis se resigna a los rumores de su romance con Harry: “No hay nada que se pueda decir”

En una entrevista con G1, el cantante expresó su resignación ante la situación, reconociendo que las creencias tan arraigadas de los internautas en la teoría “Larry”, que toma ese nombre por la combinación de los nombres de ambos, dificultan la aceptación de la realidad.

“Lo difícil es que me di cuenta de esto hace algunos años: no hay nada que pueda decir. No hay nada que pueda hacer para disipar a los creyentes de esa conspiración. Ahora están tan entrelazados con lo que creen que es la verdad que no verán la realidad tal y como es. Me irrita, ¿sabes? Pero supongo que es simplemente la naturaleza del trabajo”, indicó.

Sin embargo, Louis se muestra comprensivo con la pasión de los fans y lamenta el impacto que estas especulaciones pueden tener en su vida personal, sobre todo, en su relación con su hijo.

“Tengo a mi hijo Freddie, la persona más importante de mi vida. De vez en cuando aborda algunos temas que son realmente injustos”, reconoció.

A pesar de la frustración que le genera esta persistente intrusión en su vida privada, Tomlinson ha decidido no confrontar directamente a sus seguidores, reconociendo que sus esfuerzos serían en vano y ha decidido que sigan creyendo que tuvo un romance con Harry.

“Es algo que existe. No hay nada que pueda hacer al respecto. No hay nada que pueda decir al respecto para impedir que la gente invente lo que quiere inventar. ¡Que así sea!”, dijo.

No obstante, a medida que continúa su carrera en solitario, el cantante espera que el tiempo traiga claridad en este tema y eventualmente pueda reunirse con sus antiguos compañeros de banda.

