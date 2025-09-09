Emiliano Aguilar destapa supuesta traición de Ángela y rompe el silencio sobre su familia: “Me das vergüenza”

La dinastía Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán. Emiliano Aguilar reveló los motivos detrás del distanciamiento de su hermana Ángela Aguilar, dejando al descubierto una serie de situaciones familiares que sorprendieron a sus seguidores.

Estas declaraciones se suman a los recientes enfrentamientos públicos entre Emiliano y la familia Aguilar. Apenas días atrás, el rapero ya había dado detalles de su tensa relación con su hermana durante una entrevista con Javier Ceriani, donde explicó que antes mantenía buena comunicación con ella, pero que “pasaron cosas” que rompieron esa cercanía. En ese momento no quiso decir más, pero todo parece indicar que ahora cambió de opinión ¡y se descosió! ¿Qué fue lo que pasó entre ellos? Aquí te lo contamos todo lo que soltó Emiliano.

Emiliano Aguilar dio a conocer los detalles de la relación que lleva con su hermana Ángela / Especial

¿Por qué Emiliano Aguilar no se lleva con su hermana Ángela Aguilar?

Emiliano Aguilar el hijo mayor de Pepe Aguilar compartió, a través de su cuenta de TikTok, que la relación con su famosa hermana se quebró hace algunos años debido a una serie de malentendidos que involucraron dinero, rumores y hasta la convivencia con sus hijas. Según el testimonio del rapero, todo comenzó cuando recibió un inesperado mensaje de voz de su padre. En él, supuestamente, Pepe Aguilar le reprochaba por pedirle un apoyo económico a Ángela Aguilar. Emiliano aseguró que nunca había solicitado apoyo económico y que la acusación lo dejó sorprendido.

“Yo estaba trabajando en construcción y plomería en Estados Unidos. Un día me llegó un audio de mi papá diciéndome: ‘Emiliano, me das vergüenza que le estés pidiendo dinero a tu hermana’. Yo me quedé en shock porque nunca le he pedido ni un centavo a mi hermana” Emiliano Aguilar

Con el tiempo, Emiliano dijo haberse enterado de que Ángela habría comentado a Pepe que lo ayudaba con una mensualidad. Sin embargo, él insistió en que ese dinero nunca llegó a sus manos. El rapero no especificó de cuánto dinero se habría tratado ni qué destino habría tenido. Este episodio fue determinante en la relación entre los hermanos, pues, según Emiliano, a partir de ahí optó por cortar la comunicación con Ángela y marcar distancia con su familia paterna.

¿Por qué Ángela Aguilar no conoce a una de las hijas de Emiliano?

El distanciamiento no solo ha afectado la relación entre hermanos, también ha impactado en la convivencia familiar. Emiliano Aguilar confesó que su hermana no conoce a una de sus hijas debido a que no aceptó las condiciones que él puso para un encuentro.

De acuerdo con su versión, Ángela le expresó su interés en conocer a la pequeña, pero él pidió que la reunión se realizara en privado. Sin embargo, la intérprete de ‘En realidad’ habría insistido en que ocurriera durante uno de los conciertos de su esposo, Christian Nodal, en Estados Unidos, algo que Emiliano rechazó.

“Ella quería que fuera en un concierto de Nodal. Yo le dije que no, que fuera en privado, pero no quiso. Por eso no conoce a una de mis hijas” Emiliano Aguilar

¿Qué pasó entre Emiliano Aguilar y Ángela Aguilar durante el polémico noviazgo de ella con Gussy Lau?

En el mismo video, Emiliano Aguilar recordó el polémico noviazgo de Ángela con el compositor Gussy Lau, que salió a la luz en 2022 tras la filtración de unas fotografías. Según el rapero, él fue de los pocos que apoyó a su hermana en aquel momento de crisis.

“Yo fui el único que la ayudó, la única persona que estaba ahí. Hubieras visto, en el camerino ella llorando sola. Yo fui el único que le dijo que también había pasado por polémicas, pero ‘ahí estoy contigo’” Emiliano Aguilar

Emiliano aseguró sentirse traicionado después de que Ángela lo acusara ante su padre, pues consideraba que había sido quien le brindó respaldo en medio de uno de los escándalos más fuertes de su carrera.

El rapero aclaró que nunca recibió el dinero que su hermana supuestamente le daba, y que el reclamo de su padre sobre ese tema ocurrió durante la etapa en que Ángela Aguilar mantenía su relación con Gussy Lau, a quien Emiliano mencionó como “el que le hace las rolas a Christian Nodal”. ¡La polémica sigue!

