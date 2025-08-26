Emiliano Aguilar desata polémica en redes: ¿Ángela Aguilar sufrió presunta violencia con uno de sus ex?

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, ha desatado una nueva ola de comentarios en redes sociales tras un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. El video surge en un contexto de tensiones familiares conocidas, ya que se sabe que mantiene una relación distante con su padre, Pepe Aguilar. ¿Qué fue lo que dijo?

Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Qué dijo Emiliano Aguilar en su video sobre las relaciones amorosas violentas?

En el video publicado en Instagram, Emiliano Aguilar cuestionó a sus seguidores sobre qué piensan de una relación en la que se ejerce violencia y abuso constante. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que se refirió, específicamente, a un jugador de fútbol americano.

“Qué piensan de estar con un jugador de fútbol americano que les está metiendo pin... madra... todos los pu... días en la cabeza y son bien violentos y les pegan a las mujeres y abusan y son bien alcohólicos... ¿Ustedes qué piensan de estar con alguien así?” Emiliano Aguilar

El hijo mayor de Pepe Aguilar finalizó su mensaje con un tono de pregunta ligera, generando una ola de comentarios y especulaciones sobre a quién se refería, así como si sus palabras estarían vinculadas con su media hermana, Ángela Aguilar, dado que habría lanzado una, supuesta, referencia sobre Christian Nodal, cantante sonorense.

“¿Por qué no se casan con un cantante de Sonora mejor? Es una preguntilla nomás” Emiliano Aguilar

Entre los internautas ha surgido la teoría de que Emiliano hablaba de Ángela Aguilar y su supuesta relación pasada con Josh Ball, jugador de la NFL. Ball, nacido en Virginia en 1988, ha sido mencionado en medios estadounidenses por agresión de violencia por parte de una ex pareja, quien solicitó una orden de alejamiento tras incidentes de agresión física.

Sin embargo, el rapero no mencionó directamente a Ángela Aguilar ni a su ex, Josh Ball. Aunque, en su momento, la cantante reveló que sí tuvo una relación “tormentosa” con un jugador de americano.

Al momento, Ángela Aguilar no se ha pronunciado con respecto a las posibles indirectas que le enviaría su medio hermano, Emiliano Aguilar sobre su presuntas relaciones amorosas.

¿Quiénes son los hermanos de Emiliano Aguilar?

Emiliano Aguilar, nacido el 25 de octubre de 1992 en Tijuana, México, es hijo de los cantantes Pepe Aguilar y Carmen Treviño. Tras el divorcio de sus padres en 1995, Emiliano ha mantenido una relación distante con su padre y medio hermanos.

Del matrimonio posterior de Pepe Aguilar con Aneliz Álvarez-Alcalá nacieron tres hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar. Aunque Emiliano es medio hermano de Aneliz, Ángela y Leonardo, las diferencias familiares han sido evidentes, especialmente en redes sociales, donde han surgido tensiones públicas entre ellos.

Leonardo Aguilar y su hermano Emiliano / Redes sociales

¿Quién es la madre de Emiliano Aguilar?

Carmen Treviño es la madre de Emiliano Aguilar y la primera esposa de Pepe Aguilar. La pareja contrajo matrimonio en 1990, pero se separaron en 1995. Tras el divorcio, Carmen se alejó del mundo del espectáculo para centrarse totalmente en la crianza de Emiliano.

Posteriormente, se casó con Adrián Arce, quien se convirtió en el manager de Emiliano. A pesar de su retiro de los reflectores, Carmen ha sido una figura fundamental en la vida de Emiliano, quien ha expresado públicamente su agradecimiento y defensa hacia ella en diversas ocasiones.

