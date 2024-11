¿Gala Montes ya se reconcilió con Briggitte Bozzo? La actriz revela el futuro de su amistad

En las últimas semanas, se ha especulado que Briggitte Bozzo y Gala Montes están distanciadas. Si bien saliendo de ‘LCDLFMX’, se mostraron muy unidas, todo cambió tras una serie de declaraciones hechas por la también cantante.

Durante una entrevista reciente, la intérprete de ‘Tacara’ tachó de incongruente a su colega, asegurando que, tras salir del concurso, ha tenido la oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva.

“A Briggitte también porque es muy incongruente, entonces no sé. Ahora que salí de la casa veo las cosas diferentes y ya no es lo mismo, ¿sabes? Entonces digo, no sería una persona... porque yo no puedo convivir con alguien así de ‘se está cayendo el barco’ y no puedo estar con una persona que me dice blanco y luego dice negro, ¿no?, y miente y ataca”, dijo.

Tras esto, la venezolana solamente comentó que no sabía si existía una amistad con Gala Montes. No obstante, hace poco se dio a conocer que ella y Gala estarán en un episodio especial de ‘Pinky Promise’, lo que ha generado muchas dudas sobre si ya hubo una reconciliación entre ellas.

Te podría interesar: ¿Mario Bezares tiene un romance con Briggitte Bozzo? Esto contó Paola Durante

¿Qué pasó entre Gala y Briggitte?

La controversia entre las celebridades comenzó después de que Lau Stylist afirmara que era muy complicado trabajar con Gala, exhibiendo unas fotos de algunas prendas que le había dado a la actriz, las cuales fueron devueltas en “mal estado”.

En respuesta, la famosa acusó a Lau de haberse quedado con la ropa y accesorios que algunas marcas le mandaron durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’.

Ante esto, Briggitte le pidió que “valorara” el trabajo de la estilista, a quien describe como una persona profesional. Este comentario ocasionó que los internautas la criticaran por ser una “mala amiga”, pues, hasta la fecha, la joven sigue trabajando con Lau.

A raíz de los señalamientos, la venezolana dijo, en un encuentro con la prensa, que ya había platicado con Gala y las cosas entre ellas estaban más que bien.

No te pierdas: ¿Gala Montes y Briggitte Bozzo se reconciliaron? ‘Pinky promise’ las reúne para un capítulo especial

Gala Montes habla de su amistad con Briggitte Bozzo

En un reciente encuentro con los medios, Gala Montes se mostró molesta ante los cuestionamientos sobre su amistad por Briggitte Bozzo. Para la celebridad, no existen “malos entendidos” con su colega y, sin querer hablar más del tema, señaló que tiene que hablar con ella en privado.

Gala Montes “No (hay malos entendidos). La verdad me gustaría verlo con Briggitte. La verdad es que suceden cosas, hay chismes. Tergiversan la información. No voy a entrar en dimes y diretes porque se hace más grande el problema”

También sugirió que, tras salir del reality, no ha tenido oportunidad de “hablar bien” con Briggitte y “aclarar” ciertas cosas.

Mira: ¿Mamá de Beba y Gala Montes rechaza a sus hijas? Ella dice que “las regala” a quien las quiera