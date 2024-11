¿Gala Montes y Briggitte Bozzo se reconciliaron? ‘Pinky promise’ las reúne para un capítulo especial

Luego de que Gala Montes tachara a Briggitte Bozzo de ser una persona “sumamente incongruente”, las famosas vuelven a reunirse en el pódcast de Karla Díaz, ‘Pinky promise’, lo que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

Recordemos que ambas han estado en controversia desde su salida de ‘La casa de los famosos México’. Todo comenzó después de que la estilista Lau exhibiera a Gala por supuestamente no ser profesional.

Ante esto, Gala aseguró que Lau se quedaba con las prendas que diversas marcas le mandaban durante su estancia en ‘LCDLFMX’. Si bien Briggitte evitó hablar directamente sobre este tema, ha manifestado que le gusta trabajar con la estilista.

La reacción de Briggitte hizo que muchos internautas la tacharan de ser una “mala amiga” al no defender a Gala. En respuesta a todo esto, Bozzo declaró que las cosas con su colega estaban bien y seguían siendo buenas amigas.

No te pierdas: Arath de la Torre habría finalizado su amistad con el ‘team Mar’ tras conflicto entre Gala y Briggitte

Durante una reciente entrevista con Gabriel Roa, Gala realizó una dinámica en la que debía responder a quién de sus excompañeros de reality dejaría en alta mar.

En respuesta a esto, la actriz dijo que a todo el ‘team Tierra”, pues no eran buenas personas. Para sorpresa de todos, también incluyó a Briggitte, a quien tachó de incongruente.

Gala Montes

“A Briggitte también porque es muy incongruente, entonces no sé. Ahora que salí de la casa veo las cosas diferentes y ya no es lo mismo, ¿sabes? Entonces digo, no sería una persona... porque yo no puedo convivir con alguien así de ‘se está cayendo el barco’ y no puedo estar con una persona que me dice blanco y luego dice negro, ¿no?, y miente y ataca”