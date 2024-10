Briggitte Bozzo revela si sigue siendo amiga de Gala Montes en medio de la polémica con Lau, su estilista

Gala Montes y su estilista, Lau, han estado en medio de una guerra de dimes y diretes. Esto, luego de que Lau se quejara de la forma en la que la actriz le regresó unas prendas y zapatos que usó durante su estancia en ‘LCDLFMX’ y en algunas entrevistas.

Ante esto, la protagonista de ‘Vivir de amor’ afirmó que la estilista, además de tener una mala actitud, le quiso cobrar de más por ropa de “pésima calidad”. De igual forma, la acusó de quedarse con las prendas que los diseñadores le mandaban.

Lejos de lo que se pudiera pensar, Briggitte Bozzo, quien también trabaja con Lau, defendió a la trabajadora y le pidió a Gala que fuera más “agradecida” con el trabajo de los demás.

En medio de todo esto, el diseñador Julio Valiente aseguró que Lau le daba a Briggitte la ropa que diversas marcas le mandaban a Gala. Esta aseveración cobró fuerza después de que la venezolana subiera una historia a Instagram en la que se le ve luciendo una gabardina idéntica a la que Montes le habría regresado a la estilista.

Briggitte Bozzo asegura que Gala Montes sigue siendo su amiga

A raíz de toda esta polémica, muchos usuarios han dicho que la amistad entre Briggitte y Gala llegó a su fin. Recordemos que, durante su estancia en ‘LCDLFMX’, ambas se volvieron sumamente unidas.

Debido a todas las especulaciones, la venezolana realizó una transmisión en TikTok para aclarar que las cosas con Gala estaban “más que bien” y esta controversia “no las iba a separar”.

“Gala y yo estamos bien. No sé por qué todos los demás se tienen que meter, a sacar una polémica que no existe. Gala y yo estamos muy bien”. Briggitte Bozzo

También dijo estar consciente de que habrá gente que ya “tomó su bando” y apoya a “su favorita”, por lo que agradeció a todas las personas que la han defendido en esta situación: “Estoy agradecida con la gente que me apoya. No todos van a estar de acuerdo con mi forma de ser. No todos van a estar de acuerdo con la forma de ser de varias personas”, dijo.

Cabe señalar que, hasta ahora, Gala Montes no ha dicho nada sobre Briggitte y solo se ha limitado a postear en redes algunos momentos que vivió junto al team ‘Mar’ en ‘LCDLFMX’.

¿Emprendedores en contra de Gala Montes?

En medio de todo esto, empezó a circular en redes lo que sería una comunicación respaldada presuntamente por un total de 93 emprendedores que exigirían a Gala Montes que ofrezca una disculpa pública, asegurando que Lau sí le daba las prendas que le mandaron durante su estancia en el concurso.

En la publicación viral de redes se lee:

“Reprobamos los comentarios de la persona Gala Montes de Oca una disculpa pública en nombre de los 93 emprendedores y diseñadores de México, que lo único que hicimos fue aportar nuestro granito de arena para que llegara a la final. No nos merecemos que nos desprestigie con sus comentarios hacia nuestros productos”.

Este mensaje generó muchas opiniones divididas en redes. Si bien algunos respaldaron a los diseñadores, otros afirman que solo quieren “desprestigiar” a Gala.

