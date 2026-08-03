Exparticipante de Survivor México abandona su contenido exclusivo y se vuelve actor, ¡no le importa perder millones!

Aunque Only Fans le dejaba grandes ganancias, David Ortega tomó la decisión de dejarlo para enfocarse en la actuación: “Redireccioné mi vida y mi carrera”.

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David Ortega / Instagram: @davidortega55

¿Por qué David Ortega decidió dejar la plataforma para adultos?

Aunque era considerado como la personalidad masculina con más seguidores a nivel internacional en la plataforma de contenido exclusivo, David Ortega decidió dejar la plataforma hace 8 meses: “Cerré este capítulo en el libro de mi historia, porque me enfoqué en la actuación. Redireccioné mi vida y mi carrera. Ha sido muy bonito cómo se me han ido abriendo las puertas. Estoy 100% enfocado y atento a las oportunidades que se me van presentando”.

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David Ortega / Instagram: @davidortega55

¿Cuánto dinero ganó David Ortega haciendo contenido exclusivo y en qué lo gastó?

La decisión no fue sencilla, ya que obtenía enormes ganancias: “Fue complicado, porque imagínate que de la noche a la mañana ya no recibes la suma de dinero bastante buena que llegaba mes con mes. Con lo que gané ahí tengo departamentos, mi coche, me puse mi diseño de sonrisa, le regalé a mi papá una camioneta, porque tenía un coche viejito y nunca había estrenado un auto de agencia, siempre había sido mi sueño darle eso”.

Y reconoce: “Obviamente la situación económica cambia. Tienes que hacer ajustes en tus gastos, inversiones, pero gracias a Dios tengo mi empresa, mi marca de ropa interior y de trajes de baño. Tengo muchas otras fuentes de ingreso que me permiten enfocarme en mi carrera como actor y no depender de la plataforma de contenido exclusivo. Y el dinero no lo es todo, no es la felicidad, sino hacer lo que te apasiona”.

No se arrepiente de haber estado en dicha plataforma y mostrarse como Dios lo trajo al mundo: “Cada decisión que he tomado en mi vida ha formado el David Ortega que soy hoy. De hecho, cuando abrí el perfil en esa página, internacionalmente estuve en los primeros lugares por mucho tiempo, y yo nunca publiqué sexo, era puro erotismo. Para mí el cuerpo es arte”.

David se hizo muy viral cuando la gente creyó que en La rosa de Guadalupe le dedicaron un capítulo, pues justamente hablaba de la plataforma de contenido exclusivo y le llamaron a él para protagonizarlo.

“No sé si me lo escribieron a mí, pero parece que me hicieron mi miniserie, y como el escritor me conoce, yo creo que se inspiró en mí para contar esa historia. Es de los capítulos más virales del programa”.

En 2021, se viralizó por participar en un capítulo de ‘La rosa de Guadalupe’. Only Friends: Solo para ciertos ojos relataba la historia de un joven que generaba jugosas ganancias en una plataforma, muy parecido a lo que David vivía. / Archivo TVNotas

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¿Qué hará David Ortega después de dejar la página exclusiva?

David decidió dejar esa plataforma para que los productores se animen a contratarlo. “En las televisoras no me daban castings, ni siquiera la oportunidad de demostrar mi talento. Hacer eso sí me cerró puertas, pero mi situación económica dio un giro de 180 grados. Ahora la gente se sorprende cada vez más de mis dotes como actor, porque a lo mejor no conocían mucho de mis habilidades histriónicas. Ya tengo 2 ofertas de protagónico para micronovelas de ViX”.

Para concluir, nos contó que gran parte de sus seguidores se desconcertaron al saber que dejaría la plataforma.

“Siguen tercos y me dicen: ‘Oye, ahora que estás haciendo obras de teatro, abre tu Only Fans de nuevo y vas a ganar más dinero, porque a nosotros ya nos dio más morbo’, pero yo ya les dije: ‘Quien vio, vio, quien disfrutó, disfrutó’. Ya no hay prendas usadas, quien las pudo comprar en su momento, felicidades, ya se cerró el changarro (vendía su ropa interior usada). Está descartado regresar, no me gusta dar pasos atrás”.

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Actualmente destaca en el teatro. Acaba de estrenar El deseo de lo prohibido con Hugo Catalán, William Valdes y Silverio Rocchi. También lo vimos en Crisis para principiantes al lado de Maribel Fernández ‘la Pelangocha’ / Archivo TVNotas

La trayectoria de David Ortega

Es originario de Jalisco y se dio a conocer en 2009, como finalista del concurso del matutino Hoy: ‘En busca del doble de William Levy’.

En 2010 participó en el reality Me quiero enamorar. Ganó el certamen Mister Universo Mesoamérica 2017 y ese mismo año fue parte del show Solo para mujeres.

Participó en la telenovela Mi marido tiene más familia y en los unitarios Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe.

Entró al reality Survivor en 2022 y quedó en quinto lugar. Es empresario. Tiene una línea de trajes de baño que promociona en sus redes.

Ha participado en obras de teatro como La fiesta y Crisis para principiantes. En 2024 fue parte del concepto Bandidos experience, al lado de Eleazar Gómez y otros famosos.

Actualmente es uno de los protagonistas de la obra El deseo de lo prohibido.

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