¿Cómo atraer buena fortuna en 2026? David Ortega comparte su poderoso ritual

El actor David Ortega (32 años) está feliz de terminar el año 2025 con mucho trabajo. Cada año realiza un ritual para llamar a la buena fortuna y comenzar el año con el pie derecho.

“Soy una persona que cree mucho en las energías. Sé escuchar a la intuición, que te va diciendo por dónde ir y por dónde no. Les recomiendo mucho que le echen un vistazo y hagan una retrospección, y a quienes no creen en esto, que investiguen un poquito y se empapen en este tema. Gracias a Dios, no me falta trabajo ni dinero, pero siempre se puede mejorar y tener algo más”.

“Haciendo este tipo de rituales con mucha fe y mucha credibilidad, tu situación económica, familiar y laboral pueden cambiar muchísimo para bien”.

David Ortega termina 2025 agradecido y con trabajo, y comparte el ritual que realiza para atraer prosperidad y buenas energías. / Alejandro Isunza

¿Qué materiales se necesitan para el ritual de prosperidad de David Ortega?

1 vela dorada

Monedas de uso

Esencia de canela

1 copa de agua

Sal

Esencia de manzanilla

Trozo de canela

1 plato blanco

Inciensos de sándalo

Cerillos



¿Cómo realizar el ritual de prosperidad de David Ortega?

Toma 1 vela dorada, úntala con esencia de manzanilla y colócala en el plato blanco. Pon las 3 monedas en triángulo y enciende un trozo de canela en el fuego de la vela.

Mientras quemas la canela, vierte la sal en la copa de agua y repite el siguiente decreto: “Fuerzas del universo, su luz me llena de riqueza económica. Gracias, gracias, gracias”.

Después, cierra los ojos y piensa en atraer la buena fortuna a tu vida. Apaga la vela y mete en tu cartera las 3 monedas.

¿Qué significan los elementos del ritual de prosperidad de David Ortega?

Vela dorada: Representa la prosperidad, la abundancia, el éxito financiero y la riqueza material. Se usa en rituales para atraer dinero, oportunidades laborales y estabilidad económica. Simboliza también el lujo, el poder y la sabiduría. Se asocia con la energía del sol y la felicidad.

Monedas de uso corriente: Simbolizan la prosperidad, la buena fortuna y la protección. También se usan para pedir deseos (arrojándolas a las fuentes), atraer energía vital (feng shui), alejar espíritus o canalizar la abundancia

Esencia de canela: En algunas culturas simboliza calidez, confort, prosperidad y energía. Se usa en aromaterapia para estimular la mente, reducir el estrés, fomentar la creatividad y atraer la buena suerte.

Agua y sal: Representan purificación, protección y atracción de prosperidad. Limpian las malas energías y abren caminos para la abundancia. El agua representa la vida y la purificación, y la sal absorbe lo negativo y sella lo positivo. Este es un elemento ancestral utilizado en diversas culturas para atraer dinero y alejar la escasez.

Canela en trozo: Funciona como un canal para manifestar deseos, limpiar malas vibras y abrir caminos.

¿Quién es David Ortega y dónde ha participado?

David Ortega

Ganó el concurso del doble de William Levy, que le valió para entrar a estudiar al CEA.

Ha trabajado en los programas unitarios Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe.

También estuvo en la telenovela “Mi marido tiene otra familia”.

Participó en el reality “Survivor México”, en la tercera temporada.

En teatro estuvo en las obras “Se busca marido” y “La fiesta”, “la comedia gay de los 90"

También es empresario y lanzó su propia línea de trajes de baño.

