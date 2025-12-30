¿Cómo atraer buena fortuna en 2026? David Ortega comparte su poderoso ritual
David Ortega despide 2025 lleno de trabajo y revela el ritual con el que busca atraer buena fortuna y prosperidad. En TVNotas te contamos cómo aplicarlo en casa.
El actor David Ortega (32 años) está feliz de terminar el año 2025 con mucho trabajo. Cada año realiza un ritual para llamar a la buena fortuna y comenzar el año con el pie derecho.
“Soy una persona que cree mucho en las energías. Sé escuchar a la intuición, que te va diciendo por dónde ir y por dónde no. Les recomiendo mucho que le echen un vistazo y hagan una retrospección, y a quienes no creen en esto, que investiguen un poquito y se empapen en este tema. Gracias a Dios, no me falta trabajo ni dinero, pero siempre se puede mejorar y tener algo más”.
“Haciendo este tipo de rituales con mucha fe y mucha credibilidad, tu situación económica, familiar y laboral pueden cambiar muchísimo para bien”.
¿Qué materiales se necesitan para el ritual de prosperidad de David Ortega?
- 1 vela dorada
- Monedas de uso
- Esencia de canela
- 1 copa de agua
- Sal
- Esencia de manzanilla
- Trozo de canela
- 1 plato blanco
- Inciensos de sándalo
- Cerillos
¿Cómo realizar el ritual de prosperidad de David Ortega?
Toma 1 vela dorada, úntala con esencia de manzanilla y colócala en el plato blanco. Pon las 3 monedas en triángulo y enciende un trozo de canela en el fuego de la vela.
Mientras quemas la canela, vierte la sal en la copa de agua y repite el siguiente decreto: “Fuerzas del universo, su luz me llena de riqueza económica. Gracias, gracias, gracias”.
Después, cierra los ojos y piensa en atraer la buena fortuna a tu vida. Apaga la vela y mete en tu cartera las 3 monedas.
¿Qué significan los elementos del ritual de prosperidad de David Ortega?
Vela dorada: Representa la prosperidad, la abundancia, el éxito financiero y la riqueza material. Se usa en rituales para atraer dinero, oportunidades laborales y estabilidad económica. Simboliza también el lujo, el poder y la sabiduría. Se asocia con la energía del sol y la felicidad.
Monedas de uso corriente: Simbolizan la prosperidad, la buena fortuna y la protección. También se usan para pedir deseos (arrojándolas a las fuentes), atraer energía vital (feng shui), alejar espíritus o canalizar la abundancia
Esencia de canela: En algunas culturas simboliza calidez, confort, prosperidad y energía. Se usa en aromaterapia para estimular la mente, reducir el estrés, fomentar la creatividad y atraer la buena suerte.
Agua y sal: Representan purificación, protección y atracción de prosperidad. Limpian las malas energías y abren caminos para la abundancia. El agua representa la vida y la purificación, y la sal absorbe lo negativo y sella lo positivo. Este es un elemento ancestral utilizado en diversas culturas para atraer dinero y alejar la escasez.
Canela en trozo: Funciona como un canal para manifestar deseos, limpiar malas vibras y abrir caminos.
¿Quién es David Ortega y dónde ha participado?
- David Ortega participó en el certamen de belleza Mister Universo Mesoamérica, donde alcanzó el primer lugar.
- Ganó el concurso del doble de William Levy, que le valió para entrar a estudiar al CEA.
- Ha trabajado en los programas unitarios Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe.
- También estuvo en la telenovela “Mi marido tiene otra familia”.
- Participó en el reality “Survivor México”, en la tercera temporada.
- En teatro estuvo en las obras “Se busca marido” y “La fiesta”, “la comedia gay de los 90"
- También es empresario y lanzó su propia línea de trajes de baño.
