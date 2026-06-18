¡Eleazar Gómez se queda sin novia! Miriam García confirma su ruptura con el actor tras rumores de violencia

Después de que se especuló que Eleazar Gómez y Miriam García habían terminado su relación, la noticia se confirmó en voz de la empresaria mexicana, quien se dio a conocer en la industria del entretenimiento por apoyar públicamente al actor durante su paso en La granja VIP.

Te recomendamos: Eleazar Gómez ‘pelusea’ a Alfredo Adame por culpa de su mánager: “Le habló mal de mí”

¿Eleazar Gómez se quedó sin novia? / Redes sociales

¿Cuándo inició la relación entre Eleazar Gómez y Miriam García?

La relación entre Miriam García y Eleazar Gómez comenzó a acaparar la atención del ojo público durante la participación del actor en La granja VIP. Aunque se desconoce la fecha de inicio, en una entrevista para TVNotas en octubre de 2025, Ian García admitió ser el culpable.

“Se merecen una nueva oportunidad de ser felices. No me pienso meter en sus vidas. Deseo que lo disfruten muchísimo. Ellos solitos se enamoraron y se encargaron del resto”, contó entre risas el exWapayaso.

Asimismo, aseguró que desde un principio le dejó claro al actor de “Atrevéte a soñar” que se mantendría al tanto de su hermana. “Obviamente, le dije a Eleazar Gómez: ‘Cuídala mucho, es mi hermanita y mi familia. Es la persona que más amo en este mundo. Te la encargo bastante; si no, te mato”.

Lee: Ella es Miriam García, la novia de Eleazar Gómez, granjero en La granja VIP

La relación entre Eleazar Gómez y Miriam García adquirió notoriedad en octubre de 2025. / Redes sociales

¿Eleazar Gómez presuntamente maltrató físicamente a Miriam Estrella?

Las especulaciones de que Eleazar Gómez presuntamente había golpeado a su novia surgieron poco después de que el hermano de Zoraida Gómez concluyó su participación en La granja VIP.

En enero de 2026, el periodista Javier Ceriani dio a conocer que el actor presuntamente le “bajó un diente” a su novia, por lo que la joven estaba encerrada en su casa para evitar ser vista por sus pares.

Asimismo, detalló que aparentemente los papás de Miriam ya habían mandado a la policía, pero ella los corría. Además, según Javier Ceriani, Miriam ya habría buscado a Tefi Valenzuela para pedirle ayuda, pues no sabía qué hacer con la violencia ejercida por Eleazar.

Ante la versión del periodista argentino, el actor reapareció días después junto a Miriam García en una foto tomada desde la playa; a la publicación, le sumó un romántico mensaje desmintiendo una supuesta agresión.

“Estar en este lugar es lo más mágico porque estoy con Moni (apodo que él usa para referirse a Miriam), con mi amor, mi vida. La verdad es que te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Eres mi vida, eres mi diosa y soy tu esclavo”. expresó.

Lee: ¿Eleazar Gómez no recibió lo prometido? Le hace el feo a Venga la alegría y ¡se va de la televisora!

Eleazar Gómez fue señalado de agredir a su expareja. / Redes sociales

¿Cómo se confirmó la ruptura entre Eleazar Gómez y Miriam García?

En medio de los rumores que señalan que Eleazar Gómez se quedó sin chamba y está viviendo la vida loca, el periodista Ernesto Buitrón fue el primero en levantar rumores de una posible ruptura entre el actor y su novia.

Hace unas semanas comentó que, además de los fuertes problemas económicos del actor, su relación con Miriam García había llegado a su fin por temas de ego, por lo que ya no estarían viviendo juntos en Guadalajara.

“Terminaron muy mal porque al final, pues, a él le gana el ego; él siente que es Eleazar Gómez, la gran estrella. Tuvieron muchos problemas; ella se hizo a un lado”, detalló Ernesto Buitrón . Ante las especulaciones, Miriam García confirmó para Buitrón la ruptura:

“Efectivamente, no estoy en una relación con Eleazar Gómez desde hace algunos meses. Por el momento no quisiera hablar nada al respecto”. Miriam García

Al momento, Eleazar Gómez no se ha pronunciado con respecto a las recientes declaraciones de su ahora ex, Miriam García. ¿Hablará?

No te pierdas: Denuncian al mánager de Eleazar Gómez ¿por robo?: Exigen devolución de ropa que ocupó en La granja VIP