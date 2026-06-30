Amber Heard, ex de Johnny Depp, ¿salió del clóset? Una actriz su relación tras VIDEO filtrado de ambas

Muchos conocen el conflicto legal entre Amber Heard y Johnny Depp, mismo que nació de varios problemas en su matrimonio y que terminaría con su separación oficial en 2017. Ahora, una famosa actriz confirmaría su relación con la ex de Depp. ¿De quién se trata?

Amber Heard y Johnny Depp / Redes sociales

¿Cuál es el origen del conflicto legal entre Amber Heard y Johny Depp?

El conflicto entre Johnny Depp y Amber Heard comenzó tras su separación en 2016, cuando la actriz solicitó el divorcio y obtuvo una orden de restricción temporal al acusar a Depp de violencia doméstica. Ambos alcanzaron un acuerdo de divorcio ese mismo año, pero la polémica continuó.

En 2018, Heard publicó un artículo en el que se describía como una figura pública que había sufrido abuso, sin mencionar directamente a Depp.

El actor respondió con una demanda por difamación, argumentando que el texto dañó gravemente su reputación y su carrera. Paralelamente, Depp perdió una demanda en el Reino Unido contra un periódico que lo calificó de “golpeador de esposas”.

Sin embargo, en 2022 un jurado en Estados Unidos falló mayoritariamente a favor de Depp en el juicio por difamación contra Heard, otorgándole una indemnización millonaria, mientras que Heard también obtuvo una compensación por una de sus contrademandas.

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Cara Delevingne habría tenido romance con Amber Heard / Portal: Glamour

¿Quién es la actriz que habría revelado una relación sentimental con Amber Heard?

Se trata de la famosa actriz, Cara Delevingne, quien confirmó por primera vez que mantuvo una relación sentimental con Amber Heard. La revelación la hizo durante una entrevista en The Louis Theroux Podcast.

Durante la conversación con el periodista Louis Theroux, Cara Delevingne fue cuestionada directamente sobre los rumores, la actriz explicó que conoció a Heard durante el rodaje de la película London Fields.

Delevingne aseguró que, durante ese periodo, no existía ninguna relación amorosa entre ellas, pese a que Depp estaba convencido de lo contrario: “ Creo que los celos lo volvieron loco. En ese momento no pasaba nada ”, afirmó la modelo.

Al ser cuestionada directamente sobre si habían sido pareja, respondió sin rodeos que sí mantuvieron una relación sentimental, aunque aclaró que ocurrió después de la ruptura matrimonial de Heard:

Fuimos muy cercanas durante mucho tiempo y luego, cuando se estaban divorciando, sí, supongo que tuvimos una relación sentimental. (...) Pero ella también tenía relaciones con otras personas. Cara Delevigne

Cabe señalar que en aquel momento se filtró el video en el que presuntamente una cámara de elevador captó tanto a Cara, como a Amber, en un íntimo momento que para muchos significó el inicio de un romance.

Tras las palabras de Delevigne, el momento recobra importancia y para internautas se trató del probable inicio de su relación.

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¿Quiénes han sido las parejas de la actriz Amber Heard?

A lo largo de su carrera, Amber Heard ha protagonizado varias películas que han tenido gran éxito, pero también, ha sido parte de diferentes polémicas amorosas.

En su lista de romances y noviazgos, hay nombres importantes, te compartimos algunos de ellos:



Johnny Depp (2015-2016),

Cara Delevingne (2017) fue recientemente confirmado,

Bianca Butti (2020-2021) una reconocida fotógrafa,

Elon Musk el hombre más rico del mundo.

Amber Heard decidió alejarse del ojo público, pues en 2023 se mudó a España y se cambió el nombre, luego del intenso conflicto que tuvo con Johnny Depp.

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