Cazzu responde a críticas por su contenido exclusivo, ¿no le alcanza el dinero que Nodal da para su hija?

Cazzu sigue en la polémica y no solo por sus reciente declaraciones sobre Christian Nodal y su abogado, a quien acusó de intimidarla en una mediación legal en la que buscaba que el cantante diera permiso para que su hija viaje con ella. Pero esto no es lo único que la tiene acaparando titulares, también es porque incendió las redes con la noticia de que volvería vender contenido exclusivo. El anuncio fue recibido con emoción por sus fans, pero sus detractores de inmediato la criticaron por seguir compartiendo este tipo de contenido al ser madre de familia.

Incluso en el programa Ventaneando se generó polémica por el nuevo contenido de Cazzu. Pedro Sola defendió que la cantante sea libre con su cuerpo y pueda generar ingresos de esa manera, mencionando incluso que conoce personas que venden fotos de sus pies. Sin embargo, Mónica Castañeda expresó su preocupación por cómo este tipo de contenido podría afectar a su hija.

La cantante argentina Cazzu se pronunció sobre los comentarios negativos hacia su contenido exclusivo. / Instagram: @cazzu

Pedro Sola dijo: “Sí tiene bonito cuerpo, puede ganar dinero”.

A lo que Mónica Castañeda respondió: Ok, yoy a lanzar una pregunta ¿y su hija?

Finalmente, Pedro Sola refutó: Ay ¿eso qué tiene que ver? Todo depende cómo hayan educado a la niña.

Cazzu anuncia regreso en famosa página de contenido exclusivo

El regreso de Cazzu a este negocio no fue discreto sino por todo lo alto. Cazzu compartió una provocadora historia en Instagram acompañada de la frase: “I’m back, bitch*s” (“Estoy de regreso, perr*s”).

La publicación, que incluía una imagen de la artista frente al espejo, fue el anuncio de su regreso tras el éxito que alcanzó en 2020. En esta nueva etapa, Cazzu mantiene la suscripción a su contenido en 10 dólares. La cantante no señaló si lo hacía para poder dar una mejor calidad de vida a su hija, lo que sí dijo previamente es que no tiene con Nodal un acuerdo que ella considere justo, pero señaló que no emprendería alguna acción legal pues ella podía trabajar para mantener a la niña.

Christian Nodal y Cazzu / IG: @cazzu / @nodal

Cazzu responde a críticas por mostrar su cuerpo en contenido para adultos

Cazzu se muestra segura de sí misma y, en varias entrevistas, ha comentado que ha recibido críticas por su forma de vestir o mostrarse sensual. Sin embargo, la trapera no teme mostrar esta faceta, ya que está segura de quién es y sabe que más ropa o menos ropa no define su inteligencia ni su talento, ni su rol de madre.

“Yo me siento orgullosa de cómo me veo, me veo como me quiero ver muestro de mí lo que quiero mostrar, me gusta usar poca ropa, me encanta todo lo que hago, estoy orgullosa porque soy así, estoy segura de lo que soy, no creo que la persona que soy tenga que ver con el prejuicio. El prejucio es de los otros y es un problema de los otros”, confesó a la prensa.

