Juan Carlos Barreto no ha vuelto a amar después de Silvia Derbez: “siempre será parte de mí"

El actor mantuvo una relación de 19 años con doña Silvia Derbez, quien lamentablemente falleció en el 2002.

En nuestra edición 1368, Shanik Berman tuvo la oportunidad de hablar con Juan Carlos Barreto, quien compartió detalles de la forma en que vivió su relación con Silvia Derbez.

Y es que pese a que la actriz, era mayor que él, el famoso nos aseguró que en realidad vivieron una relación como cualquier otra y es que la diferencia de edades no le resultaba nada usa, ya que vio a sus padres vivir relaciones de ese tipo.

En ese contexto, Shanik le pidió al artista comentar las cosas que le gustaban de ella:

“Aunque me llevara 25 años de edad, fue siempre una relación de amor normal; nuestra diferencia de edades nunca me pareció extraordinaria, porque cuando yo nací, mi padre tenía 45 años y mi madre 23. Después, mi mamá tuvo un novio que luego fue su marido, que era menor que yo... ", relató.

Silvia Derbez Amézquita fue una actriz mexicana que participó en Miss México 1952 / Archivo

Asimismo, confesó que estar con la actriz le cambió la vida por completo: “Como que en mi familia se daban mucho las relaciones con gran diferencia de edades, nunca me pareció extraño; no lo hurté, lo heredé, y esa mujer me cambió la vida, se lo agradezco en el alma. Después de conocerla, yo cambié mucho y la amo”.

Por otra parte, Berman lo cuestionó sobre los motivos por los que decidió no tener hijos y nuevamente señaló que la forma en que creció le ayudó a tomar dicha decisión, aunque el que Silvia ya no pudiera tener hijos culminó con el poco deseo que tenía de convertirse en padre:

“Mi padre era un papá intermitente, a veces estaba y a veces no, y mi madre sé quedó con seis hijos, tuvo que trabajar, y el encargado de criar a esos otros cinco hijos fui yo, por lo que la parte de la paternidad la tengo cubierta desde chico, por eso sé cocinar, planchar, coser; además era yo quien iba a las juntas escolares de mis hermanos. A veces mi papá volvía a nuestras vidas cuando se le antojaba y desbarataba todo lo que yo hacía, y luego se volvía a ir. Por su parte, Silvia ya tenía a sus dos hijos, Eugenio y Silvia; cuando la conocí, ya no tenía edad para embarazarse, lo cual para mí nunca fue una preocupación.”.

Juan Carlos Barreto mantuvo una relación de 19 años con doña Silvia Derbez / Archivo

Aunado a eso dejó en claro que desde que falleció Silvia no volvió a tener una relación amorosa: “No tengo esposa, ni novia, soy viudo después de haber tenido una relación de 19 años con doña Silvia y muy honrado de haberla amado; era una mujer fantástica, una dama, aparte de ser una gran actriz y, sobre todo, una persona espléndida que siempre será parte de mi vida. Después de ella, nunca volví a tener una relación seria, ni a engancharme amorosamente con alguien”.

Por otra parte, y cambiando de tema, Shanik le recordó la vez que hizo de un sacerdote jesuíta en la telenovela La Madrastra, cuando en ese entonces era mitad católico y mitad judío:

“Yo nací en el seno de una familia católica, pero mi apellido es Barreto Carvajal, y Carvajal es una de las familias más perseguidas por la Santa Inquisición; de hecho, soy judío puerco o marrano, porque para salvar la vida, comían puerco y aparentaban ser católicos para que no los torturaran, pero en la oscuridad de su casa practicaban la verdadera religión que ellos tenían, por eso la Santa Inquisición los llamó ‘judíos puercos marranos’, y pues por cuestiones de la vida pasamos a ser entre católicos, judíos, y en la familia nos sentimos honrados y respeto todas las creencias”, explicó.

Juan Carlos Barreto confesó que desde que Silvia Derbez falleció no volvió a enamorarse / Archivo

Para finalizar, Berman añadió un comentario a dicha explicación de Barreto: “Y yo quiero añadir que cuando fueron echados los judíos de España, la primera en llegar a México fue la familia Carvajal, judíos millonarios, trabajadores, creativos, que hicieron mucho por España y México, pero fueron saqueados y torturados por la Santa Inquisición para arrebatarles todo, solo por nacer judíos”, concluyó.