Shanik Berman revela que se sometió a importante cirugía y causa asombro: “Quedé como una niña”

Shanik Berman, periodista de espectáculos, conductora de televisión y colaboradora de TVNotas, compartió este jueves 24 de abril una importante noticia relacionada a su salud. La también locutora, que cautivó a la audiencia a su paso por el reality ‘La casa de los famosos’ 2024, reveló que se sometió a una importante cirugía.

La revelación ocurrió durante la emisión de este jueves del programa ‘Hoy’, provocando el asombro de los conductores que no podían creer que Berman estuviera hablando en serio y pensaron que se trataba de una broma.

Shanik Berman habla de la depresión que sufrió en el pasado / IG: @shanikberman

¿A qué operación se sometió recientemente Shanik Berman?

La conductora confesó que se sometió a una cirugía estética. La revelación se dio durante una transmisión en vivo del programa matutino Hoy. “No me hagas así que me acabo de operar las bubis. Me quité los implantes (...) de los dos bustos”, declaración que dejó atónitos a los conductores por lo inesperado del anunció. Minutos después la conductora puntualizó que también se retiró el tejido mamario del busto; es decir, se sometió a una doble mastectomía parcial.

“¿Por qué? Perdóname, güera, preciosa de ojos verdes, pero, ¿por qué todavía estás un poquito voluptuosa?”, preguntó Raúl Araiza.

Shanik respondió con calma y humor, explicando que se veía así debido al uso de una prenda médica: “Porque traigo una cosa (como una faja) que me protege”, dijo.

Shanik reiteró que se realizó ambos procedimientos e incluso respondió a la pregunta de Raúl Araiza sobre su apariencia física, explicando que todavía está utilizando una faja postoperatoria y bromeó diciendo: “Me quedé como niña de 15 años”.

La conductora no especificó sus razones para someterse a esta cirugía. / Instagram

¿Por qué Shanik Berman se sometió a una doble mastectomía?

La conductora no especificó las razones que la llevaron a tomar esta radical decisión. Sin embargo, en redes sociales se está rumorando que pudo haber recibido algún diagnóstico médico que consideró oportuna la intervención.

Hasta el momento esto no ha sido aclarado o desmentido por la famosa presentadora.

Según la información de MedLine Plus, la mastectomía es “la cirugía para extirpar el tejido mamario... La cirugía casi siempre se hace para tratar el cáncer de mama.” Sin embargo, también aclara la información de esa fuente que “a veces se hace para prevenir el cáncer (mastectomía profiláctica)”, con el propósito de reducir riesgos.

¿En qué consiste una mastectomía?

Una mastectomía es una cirugía para extirpar una mama. Se realiza para tratar el cáncer de mama o para prevenirlo en personas con alto riesgo. También puede incluir la extracción de partes del pecho, además del tejido mamario.

En este procedimiento, el cirujano extirpa todo el seno, incluido pezón, areola, cubierta del músculo principal pectoral (fascia) y piel. Es posible que se extirpen algunos ganglios linfáticos de la axila como parte de un procedimiento biopsia del ganglio linfático centinela dependiendo de la situación. La mayoría de las mujeres, si son hospitalizadas, pueden ser dadas de alta al día siguiente, explica la American Cancer Society en su sitio web.