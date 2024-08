¿Shanik regresa a La casa de los famosos México? Reúnen firmas para su reingreso

A pesar de haber sido la segunda eliminada de la temporada, la popularidad de Shanik Berman no terminó con su paso por ‘La casa de los famosos México’. Su carisma y espontaneidad la han convertido en una figura querida en Internet, y recientemente sorprendió al debutar como DJ en un antro de la Ciudad de México.

Shanik es una presencia constante en las galas del programa,opina sobre los participantes y crea contenido para sus redes sociales. Aunque era una de las favoritas para ganar, quedó con las ganas de seguir dentro de ‘La casa de los famosos México’. Ahora, anuncia que se están reuniendo firmas para que regrese al reality.

Reúnen firmas para que Shanik regrese a ‘La casa de los famosos México’

La misma Shanik compartió esta información en una entrevista con Pablo Chagra, conductor del programa, revelando que su hija, Karla Berman, lanzó una convocatoria para recolectar firmas que apoyen su regreso.

“Te iba a decir algo que no me lo vas a poder creer, que Karla mandó una petición a change.org, para que la gente firme para que me vuelvan a meter a la casa. La acaba de mandar, creo que van veinte”, explicó Shanik, quien se mostró entusiasmada ante la posibilidad de volver.

Shanik quiere volver a ‘La casa de los famosos México’ y promete no decirles nada a sus compañeros

Durante la conversación, Shanik añadió: “Yo sí quiero entrar, no decirles nada, solo verlos”. A lo que Pablo Chagra respondió entre risas: “Ay Shanik, ¿no dirás nada, segura? ¿Pero sí te controlarías?”. Ella aseguró: “Sí, claro, hombre, yo no digo la mitad de lo que sé”.

Karla Berman, reconocida empresaria e inversionista de ‘Shark tank México’, ha sido uno de los mayores apoyos de Shanik desde su salida del programa. Lamentó profundamente que su madre confiara en Adrián Marcelo y se autodenominara “cuarto Tierra”, lo que le costó su eliminación y la molestia de algunos de sus seguidores.

Así va la petición firmas para que Shanik regrese

La petición titulada ‘Urge que Shanik regrese a La casa de los famosos México’ ha ganado popularidad, superando las 1117 firmas de fanáticos que desean verla nuevamente en el show.

En la solicitud, Karla expresa: “Shanik, cariñosamente conocida como ‘la tía Shanik’, ha dejado un vacío en ‘La casa de los famosos’ que no puede llenarse. La casa no es lo mismo sin ella. Shanik, con su carisma y encanto único, aporta un elemento esencial al espectáculo que atrae a una gran cantidad de espectadores. Su partida ha afectado no solo a los miembros de la casa, también a los telespectadores que la consideran una figura esencial en el show. La audiencia la extraña, sus compañeros de casa la extrañan. Solicitamos a la producción de ‘La casa de los famosos’ que permitan a Shanik regresar a la casa”.

