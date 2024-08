Shanik cree que Mario Bezares sí fue culpable de que le quitaran la vida a Paco Stanley

¡Tremendo escándalo se desató en ‘La casa de los famosos México’! El domingo sorprendentemente fue eliminada Shanik Berman del reality, en el que la primera semana fue una de las habitantes más queridas y apoyadas por el público en redes sociales.

Sin embargo, Shanik se alió con Adrián Marcelo y el cuarto Tierra para hacer estrategias así que de ser la más querida, pasó a ser la única opción para eliminar de entre los nominados para hacerle saber a Tierra que no son los favoritos.

No obstante, Shanik no estaba enterada de esto aún, así que con el enojo de su eliminación hizo algunas declaraciones en la postgala de Vix en donde arremetió contra Mario Bezares.

Shanik Berman explota contra Mario Bezares

Luego de ser la segunda eliminada de LCDLFM, Shanik dio sus primeras palabras contra de Mario Bezares. Declaró que no cree en lo que le dijo cuando le preguntó si “él puso a Paco Stanley” el día que le quitaron la vida.

Mario Bezares negó rotundamente haber tenido algo que ver con ello. Le recordó que fueron investigados, juzgados y exonerados, aunque durante años hubo sospechas entre la opinión pública cuando se supo que se retiró al baño por tanto tiempo, mientras afuera atentaban contra su amigo y compañero Paco Stanley.

Shanik aceptó que quería nominar a Mario Bezares, pero Adrián Marcelo la convenció de no hacerlo, aunque eso no le quita que se fuera en su contra diciéndole de todo una vez que salió.

“Yo iba a votar por Mario pero me convenció Adrián Marcelo de no hacerlo. Es una porquería de persona (Mario Bezares)”, comentó la compañera de Paul Stanley y añadió: “Adrián Marcelo es lo máximo, Mario es una porquería de persona, y aparte sí creo que lo hizo. ¿Tú crees que me iba a decir: “Sí, lo puse”? Yo creo que sí lo puso”, indicó.

Previo a estas palabras, Galilea Montijo le dio una oportunidad a Shanik de despedirse de los famosos y la periodista de espectáculos le dijo a Mario: “Eres un hipócrita. Te odio”.

