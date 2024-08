LCDLFM: Agencia de Adrián Marcelo lanza mensaje tras sus acciones en el show ¿lo despidieron como a Gomita?

Aunque no ha pasado ni un mes desde su estreno, todo indica que la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’ será la más polémica. Algunas celebridades, principalmente las que habitan el cuarto Tierra, han sido muy criticadas por sus “presuntas trampas” y la forma en la que se expresan del team Mar.

Una de las que más ha salido raspada ha sido Gomita, a quien han tachado de “envidiosa” y “tóxica”. A raíz de esta situación, la agencia FZ Management decidió poner fin a su relación laboral este fin de semana, pues lo dicho y hecho por la influencer no “representa sus valores”.

“Esta decisión se debe a que hemos identificado comportamientos, acciones y comentarios por parte de la influencer que NO se alinean a nuestros valores y políticas de nuestra empresa”. FZ Management

Recordemos que esta empresa representa a otras celebridades como Wendy Guevara, Nicola Porcella, Poncho de Nigris, Vanessa Claudio y Yeri MUA, quienes continúan siendo parte de la agencia a pesar de la controversia generada por Gomita.

Te recomendamos: Conductor de Ventaneando llama “doble moral” a los detractores de Gomita y ¿recuerda polémica con Yuridia?

¿Adrián Marcelo también fue despedido de su agencia?

Tras lo sucedido con Gomita, el equipo de Adrián Marcelo lanzó un contundente comunicado en el que expresan su postura ante el comportamiento del comediante. En su publicación para redes sociales, dejaron en claro que “aprobaban” las acciones de Marcelo y “reprobaban la falta de humor dentro y fuera de la casa”.

“Queremos anunciar formalmente que hemos decidido aprobar y avalar todos y cada uno de los comentarios y seguir apoyando al patrón Adrián Marcelo. Reprobamos cualquier falta de humor negro dentro y fuera de la casa, así como en medios tradicionales y digitales”. Equipo de Adrián Marcelo

Asimismo, aprovecharon la ocasión para agradecerles a todos aquellos que se han “mantenido leales” al también creador de contenido, afirmando que, pese a todo, seguirán apoyando a Adrián.

Aunque esta declaración fue interpretada como una especie de “burla” ante el comunicado que lanzó la agencia de Gomita para anunciar el fin de su relación laboral, causó muchas opiniones divididas. Si bien algunos tacharon a sus detractores de ser “demasiado delicados”, otros afirmaron que las acciones del influencer iban más allá del humor.

“Trata de ser chistoso y no lo es. Lamentablemente, decepcionó”, “Hay que seguir apoyando a Adrián Marcelo”, “Ya no aguantan nada”, “Espero que salga pronto”, “Aquí puro team Mar”, “Está siendo irónico”, “Va a llegar a la final”, “El encierro le está afectado”, señalaron algunos usuarios.

Te podría interesar: ¿Quién fue el segundo eliminado de La casa de los famosos México? Giro inesperado

¿Qué polémicas ha protagonizado Adrián Marcelo en LCDLFM?

Adrián Marcelo, quien para muchos es considerado como el líder del team Tierra, ha dado mucho de qué hablar en su estancia en ‘La casa de los famosos México’.

El comediante influyó para que su mismo equipo excluyera a Briggitte Bozzo, ya que, desde su perspectiva, la joven era muy “chismosa”. Además de esto, los fans han detectado que suele “manipular” a los habitantes “a su antojo”.

Al parecer una víctima de esto habría sido Shanik Berman, la más reciente eliminada del show. Aunque comenzó siendo muy querida, después comenzó a juntarse con Adrián Marcelo, pero al final aunque ella le prometió no nominarlo y aceptar sus recomendaciones de a quién nominar, él no hizo nada por evitar que la nominaran y al final no logró permanecer en el juego.

No te pierdas: Paola Durante habla de su experiencia en ‘La casa de los famosos México’