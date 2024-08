Conductor de Ventaneando llama “doble moral” a los detractores de Gomita y ¿recuerda polémica con Yuridia?

Sin duda alguna, Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, se ha coronado como una de las celebridades más polémicas en ‘La casa de los famosos México’. Para muchos internautas, la creadora de contenido es “hipócrita” y “envidiosa”.

Su comportamiento en el reality no solo ha provocado que su agencia cortara toda relación laboral con ella, también ha ocasionado muchas críticas y malos comentarios que, en su mayoría, hacen referencia a su aspecto físico.

Si bien su familia no ha dudado en defenderla y decir que la televisora está “manipulando” el show para “hacerla quedar mal”, los detractores afirman haber visto lo suficiente del 24/7 para saber que Gomita “no es una buena persona”.

Conductor de ‘Ventaneando’ defiende a Gomita de las críticas y recuerda polémica con Yuridia

En medio de todo esto, Ricardo Manjarrez, conductor de ‘Ventaneando’, usó su cuenta de ‘X’ (antes Twitter) para arremeter en contra de los detractores de Gomita y hasta sacó a colación las críticas que en su momento recibió Pati Chapoy por hablar del físico de Yuridia.

Si bien no mencionó nombres en su post, para muchos fue claro a quiénes se refería. El también periodista señaló que se sentía muy confundido al ver cómo se critica del físico de algunas participantes de un “reality show”, cuando, en el pasado, esas mismas personas se “ofendieron cuando se habló del peso de una cantante”.

“Me confunde la idea de que todo el país se ofendió cuando se habló del peso o figura de una cantante hace años, pero hoy en día todos se burlan del peso y del físico de algunas participantes de un reality show. ¿O sea que unos pueden y otros no? Digo, pa ponernos de acuerdo”. Ricardo Manjarrez

Por supuesto, su publicación causó mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos le dieron la razón, otros aseguraron que Gomita estaba siendo “mala persona”, a diferencia de Yuridia, quien es una “talentosa artista”.

“Así la doble moral de la generación de cristal”, “Si te refieres a Yuridia siempre se va a condenar que a los 18 años recibiera tan duras críticas”, Yuridia vende voz, no físico”, “¿A poco querías ser del único grupo que tenía el ‘privilegio’ de criticar?”, “No hay que ser doble moral”, señalaron algunos usuarios.

Me confunde la idea de que todo el país se ofendió cuando se habló del peso o figura de una cantante hace años pero hoy en día todos se burlan del peso y del físico de algunas participantes de un reality show.

¿Qué pasó entre Yuridia y Ventaneando?

Cuando la carrera de Yuridia estaba comenzando, los conductores de ‘Ventaneando’ hicieron varios desafortunados comentarios sobre el peso de la cantante. Si bien solían alabar su gran talento, siempre resaltaban que comentarios no tan positivos acerca de su físico.

Si bien los conductores del programa ofrecieron una disculpa en su momento, la exacadémica aseguró que sus comentarios la lastimaron bastante.

“Si yo trato de evitar darle entrevistas a ciertos medios de comunicación no es por berrinche y no es porque me ofendí porque hablaron de mi cuerpo, es porque casi me m4t4n... Eso es algo que a mí nunca se me va a olvidar. Forman parte de la etapa más oscura de mi vida, la más oscura”, indicó.

