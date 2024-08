La academia: este académico fue el expulsado en el tercer concierto del domingo

Este domingo 4 de agosto, el tercer concierto inició con los 16 académicos interpretando “Dame más”. Jaime Camil subrayó la altísima energía con la que dio arranque la noche y explicó que por primera vez los jóvenes cantarían solos y no a dueto como en los dos conciertos previos.

Este domingo únicamente hubo un expulsado, quien obtuvo la menor votación del público, el cual pudo dar hasta 10 votos para su favorito o repartirlo entre varios académicos.

Jaime Camil le pidió a la jueza de hierro que dijera qué esperaba de este tercer concierto. Ella les pidió no cometer el mismo error de la semana anterior, el que cada uno hubiera tenido.

Vanessa Claudio y Ricardo Casares repitieron como conductores del backstage. Le preguntaron a Edith Evans, la académica con la menor puntuación la semana anterior que compartiera cómo trabajó en la semana para superar esto. Ella platicó que había estado enferma, que recuperó su voz y que estaba dispuesta a darlo todo en esa noche.

Eduardo Meza, de Baja California, de 28 años, fue el primer cantante de la noche, con el tema “Primera cita” de Carín León

Eduardo estuvo en la semana muy conmovido por el trabajo para cuidarse y recuperar el físico que alguna vez tuvo, y le dedicó su participación a su pareja y a su hija. Le prometió a su pareja casarse al salir de La academia. Al estar en el escenario, le pidió a Jaime Camil poder olerlo, pues se lo había prometido a su mujer. Dijo que Jaime olía a lavanda y vainilla, y reiteró que se casaría cuando regresara al lado de su pareja y su hija.

Lola Cortés inició las críticas y le dijo a Eduardo que su canción le había parecido muy linda, bien hecha y ese estilo era para él, pues lo entiende perfectamente. Le hizo ver que más adelante habría pruebas que lo pondrían a temblar, ya que su registro vocal es amplio. Reconoció que la canción estuvo bien puesta y con buen gusto. Lo felicitó. Espinoza Paz se puso de pie y felicitó a los maestros. Sugirió quitar el falsete del final. Dijo que si así sigue, estará entre los favoritos. Chiquis lo felicitó y le dijo que lo vio muy seguro. Coincidió en que el falsete al final estuvo de más, pero la canción le quedó “como anillo al dedo”. Arturo López Gavito opinó que la semana anterior se había ido su compañero de dueto y que él había estado bien. Sin embargo, desde su perspectiva, la ejecución vocal correcta es su obligación cada domingo, que aplaudiría cuando hubiera algo sobresaliente, que tiene potencial y se tiene que exigir más para superar el momento extraordinario de la semana pasada.

Brisa, de Acapulco, de 25 años, cantó “Escándalo”

En la semana Brisa se preocupó porque pensó que podría estar embarazada. La acompañó la psicóloga para hacerse una prueba de embarazo y resultó negativa. El esposo de Brisa, Neftalí, estaba muy emocionado pensando que podría ser papá aunque ya será en el futuro.

El panel de expertos inició con comentarios de López Gavito, quien le dijo que había que exigirles a los académicos. Recordó que toda la vida ha luchado contra la mediocridad, que Brisa no lo había hecho mejor que la semana anterior, que no hubo nada que aplaudir. Le pidió que cuando vuelva a dar otra actuación que se entregue al mil por ciento, como si fuera la última vez que pisara el escenario de La academia pues tiene el potencial, carisma y voz. Chiquis le dijo que su voz no brilló con la canción, porque no estuvo en el tono correcto y que aunque es difícil cantar y bailar a la vez y se puede lograr. Espinoza Paz se volvió a poner de pie para dar su crítica y dijo que no estaba de acuerdo con sus compañeros, puesto que la cumbia le va bien y que el tono y la canción sí eran para ella, a él le gustó. Lola Cortés le dijo que la semana anterior no le fue bien y que verla cantar sola es un gran avance. Le preguntó su estatura, a lo que Brisa respondió que 1.50. Lola le dijo que como ella era “la sana distancia” y por eso había que usar tacones y verse alta, estirarse, que debía creerse que está ahí.

Flor Ramírez, de 31, Veracruz, se presentó con su canción “Confieso”.

En la semana Flor recordó a su fallecida mamá con mucho sentimiento. La canción que interpretó le gustaba mucho. Su papá la visitó en el escenario para apoyarla y le recordó que su mamá está con ella. Jaime Camil le pidió al papá de Flor que la presentara y él dijo que ella es el orgullo de Veracruz. Al terminar la canción pusieron una foto de su mamá en una pantalla y ella no pudo contener las lágrimas.

La crítica inició con Chiquis quien le dijo que es una canción hermosa y le reconoció que no le había afectado la voz haber llorado unos minutos antes con su papá. Dijo que incluso a ella la había hecho llorar. Arturo López Gavito confesó que hace mucho que no lo movía algo así. Le hubiera querido que la canción siguiera. Le reconoció su talento. Lola le dijo que la noche se iluminó con su interpretación, entrega y voz, que ama el “cante jondo”.

Cortés platicó la anécdota de que su mamá, su mejor amiga, se fue hace algunos años y ella se quedó mucho tiempo con remordimiento porque la señora se fue a domir y no despertó. Esta canción en una gira la volvió a hacer llorar. Le reiteró a Flor que su madre está en su voz, en su alma. Le recomendó: “Habla con ella (tu mamá) todos los días. Cuéntale lo que estás haciendo. Se va a manifestar de la manera más increíble. Ella está a tu lado. No se ha ido. No dejes de pensar y creer en ella. Eres maravillosa.”

Espinoza Paz le dijo que perdió a su mamá cuando tenía 15 años y nunca le tocó verlo convertirse en una artista aunque ella siempre le dijo que era artista. Cuando le presentó una canción a su papá, se le fue la voz y no pudo seguir. Le reconoció a Flor que sin duda había sido un momento en el que la gente se enamoró.

Mario Girón, de 17 años, de Monterrey, Nuevo León cantó ‘Canta corazón’

Fue reprendido por el director Héctor Martínez, dos veces en la semana por problemas de actitud y lo castigaron con lavar los platos y hacer la limpieza de la casa.

Las críticas iniciaron con Arturo López Gavito quien le preguntó que si esto era lo único que podría dar porque la canción era sencilla y había sido una interpretación mediocre, sobre todo después de su compañera anterior que lo había hecho tan sobresaliente. Los maestros mostraban con gestos que no estaban de acuerdo. Espinoza Paz hizo la broma de pelear con López Gavito pero le dijo que tenía razón. Insistió en que le hubiera gustado más fuego, dinamismo. Lola no coincidió con sus compañeros y les dijo que revisaran el video porque había estado bien hecho. A Chiquis le encantó y tampoco estuvo de acuerdo con los compañeros. Señaló que la voz estuvo bien y el baile también.

Jessy, de 28 años, de Guamúchil, Sinaloa, interpretó “Amárrame”

En la semana tuvo un trabajo con la psicóloga en el que dudó de su talento. Este domingo prometió demostrarse por qué estaba en La academia. Comentó estar tan feliz de estar ahí como quien sueña con ir a la Luna y le dan un boleto para viajar allá.

Arturo López Gavito le dijo que la sonrisa y la actitud eran buenísimos, mejor que todos sus compañeros anteriores y que la voz iría mejorando, aunque ya lo hacía muy bien. Chiquis le dijo que algo tiene que le encanta. Le recomendó que en las notas largas puede amarrar un poco más. Espinoza Paz le dijo que tiene una voz muy bella y que tendría que cuidar la canción ya que algunos puntos se le fue la afinación. Sin embargo, lo felicitó y le reconoció que es carismático y que lo ha hecho bien. Lola Cortés dijo que ella vio otro show. Dijo que esto había sido lo peor. El vestuario muy bien pero el peinado fatal y que había sido la peor noche, pero que esta noche no debía tirarlo.

Mike León, de 20 años, de León, Guanajuato, cantó “Ya supérame”

Mario anduvo de “todas mías” ligándose a las académicas en la semana. Reconoció que es un “enamorado”.

López Gavito consideró que la canción había estado “raro mal” al principio, aunque cerró bien. Le sugirió que evitara los distractores en La academia porque no le dejan avanzar. Chiquis le dijo que pusiera más atención a sus maestros, porque esto habría que tomarlo en serio, que la salvó al final, pero no había sido su mejor noche. Mike tomó la palabra y dijo que le cuesta expresarse y que le cuesta trabajo disfrutar, pero que había logrado esa noche disfrutarlo. Chiquis le insistió en que lo debe tomar en serio porque esto es una competencia y aprovechar las críticas. Espinoza Paz comentó que cada canción es una historia y que el cantante debe hacer que las personas sientan lo que se canta, que tiene estilo pero que debería explotarlo más. Lola Cortés le señaló que al principio había tenido problemas de afinación, aunque al final la interpretación fue acertada. Su vibrato lento no le molestó, pero le pidió que no se distraiga como ya le había dicho la semana anterior.

El director Héctor Martínez tomó la palabra y reclamó que no fueron presentados el director y los maestros. Les pidió a los jóvenes que tenían que reconocer cuándo eran críticas parte de un show y cuándo estas deben llegar a buen puerto. Para él y los maestros, los académicos tenían que superar ciertas pruebas que los maestros les pidieron y que salvo Jessy, los demás lo habían hecho muy bien hasta ese momento. Recordó al panel que para ser la segunda semana de trabajo habían hecho mucho y que muchos cantantes ya querrían alcanzar lo que los alumnos en tan poco tiempo.

Mar Lara, 17 años, Guadalajara, Jalisco, cantó “Sodio”

En la semana estuvo muy frustrada porque es muy perfeccionista. La crítica la inició Chiquis. Le aplaudió. Le dijo que bailó y cantó muy bien, que acarició las notas y tiene una voz maravillosa. Lola le dijo que está muy contenta, porque desde la semana anterior le encantó, que maneja “la voz como se la da la regalada gana” y cerró con un: “Vieja, así se hace”. Arturo se refirió a los comentarios del director de La academia en cuanto a que ya quisieran muchos artistas estar al nivel que están sus alumnos esta noche, porque Mar demostraba su nivel de responsabilidad y profesionalismo. Le reconoció que estaba enfocada y le recomoendó: “Sigue así, responsable y trabajadora”. Espinoza Paz se puso de pie y le aconsejó a Mar que los sueños no se cumplen a la primera, que los cantantes pegan porque son artistas y no tanto por la voz y que ella es artista.

Edith Evans, de 24 años, de Apatzingan, Michoacán, interpretó “Se te olvidó"

Tuvo un problema con un ojo en la semana que requirió que le aplicaran gotas, pero ella se estuvo “curando” el mal de ojo.

Hubo solo dos críticas. Arturo le dijo que estuvo bien plantada en el escenario, que abusó un poco del recurso que ocupó la vez pasada, que se desafinó en los graves, lo cual había opacado lo que puede hacer, pero le dijo cree en ella y quiere verla evolucionar. Chiquis le dijo que tiene una voz potente y fuerte y que algunas partes que había hecho como roquera le gustaron. Le hizo notar que estuvo bien.

Julio, de 20 años, de Hermosillo, Sonora, cantó “Lo dejaría todo”

En la semana sacó sus dotes de comedia, e hizo bromas. Reconoció que su papá fallecido ha sido una inspiración, y le dedicará la interpretación de la noche. Le llevaron una guitarra que era de su papá con una nota escrita a mano muy emotiva para darle ánimos.

También hubo solo dos críticas. Lola Cortés le dijo que había sido una presentación bonita, clara y linda, que quería seguirlo escuchando. Espinoza Paz abrazó a Lola y le dijo a Julio que quizá no estaba consciente ni él mismo lo que había hecho. Le dijo: “Si Chayanne lo hubiera visto, te lo reconocería. Te amo, cab...”

Yesi González, de 24 años, de San Julián, Jalisco, cantó “Como tu mujer”

En la semana estuvo trabajando con la interpretación en el escenario. Arturo López Gavito comentó que aquí se podía ver de lo que estaban hechos los alumnos y alumnas, que Yesi había contado la canción, como “storytelling”, y había ido creciendo hasta explotar, que esperaba mucho más de ella. Chiquis le dijo que le había gustado mucho su presencia escénica, aunque al principio le había costado la afinación, pero la nota final había estado fantástica. Jaime Camil le reconoció, como se dice coloquialmente: “la sacaste del parque”.

Caro Heredia, de 26 años, de Hermosillo, Sonora, cantó ‘Castillos’

Caro fascinó con su voz e interpretación a los críticos. Arturo López Gavito le dijo que esta era una de esas canciones sagradas, a la que Caro le había dado un twist y moduló la voz para hacerla distinto que Amanda Miguel, la intérprete original. Le dijo que había estado extraordinaria y brutal. Espinoza Paz le dijo que la afinación había estado impecable y se puso de pie.

Brandon, de 23 años, de Bamoa, Sinaloa, interpretó “Aquí abajo”

En la semana trabajó en no dejarse caer y superar las ganas de irse de La academia, pues estaba muy preocupado por su mamá que está delicada de salud. Rocío Sánchez Azuara, a quien Brandon admira mucho, apareció para comunicar al académico con su mamá, quien le dio ánimos para que deje del lado las ganas de irse y le recordó por qué está ahí. Rocío le recordó a Brandon que él tiene un don y que lo aprovechara para salir adelante. Se abrazaron cariñosamente.

Arturo López Gavito dijo que La academia hace milagros, que en la semana previa Brandon no tenía confianza en él mismo y esta vez su voz había mejorado 300 por ciento. Subrayó que además lo más importante era su actitud: “La canción lo poseyó; le hizo el amor”, por lo que lo felicitó. Chiquis también lo felicitó por su gran mejoría. Le dijo que su voz brilló en el coro, y le sugirió que jugara con el microfoneo. Espinoza Paz aseguró que los artistas pegan porque tienen un estilo definido, que no se parecen de uno a otro, y reconoció que Brandon tiene un estilo propio que tiene mucho valor, por lo que le ve mucho futuro. Lola Cortés le dijo que estaba empezando a partir de esa noche, pues su voz estaba de aquí para adelante.

Thania Pasión, de 18 años, de Medellín, Veracruz, cantó “Mi problema”

Trabajó en la semana en la canción que no conocía y al principio no le gustó mucho. Arturo López Gavito le dijo que el inicio de la canción había sido pobre, que los graves no los controló, al borde de la desafinación, pero conforme avanzó la canción comenzó a tener confianza en ella y al final hizo ejecuciones espectaculares. La felicitó y el trabajo de los maestros. Chiquis dijo que ama la canción y coincidió en que el arranque estuvo bajo y brilló al final. La reconoció más enfocada, pues había estado distraida con alguno de sus compañeros con quien ya había iniciado una chispa romántica.

Espinoza felicitó a los maestros por el crecimiento de Thania, que se notaba más responsable, entregada y comprometida, por lo que se había notado su avance y la felicitó. Lola Cortés le dijo que si al principio había dicho que su canción era simple, se había equivocado. Para ser cantante hay que cultivarse y educarse y saber de dónde vienen las canciones. Le dijo que estaba ahogada en los graves. La interpretación estuvo equivocada. Le sugirió leer la canción bien antes de interpretarla y le pidió que no se expresara otra vez de una canción que no conociera de esa manera, que respetara a todos los cantantes e intérpretes.

Cristian Salguero, de 22 años, de Guatemala, cantó “Todo cambió"

En la semana Cristian reconoció que Isaveli era su crush, aunque ella lo bateó porque no quiere perder su amistad.

Tras su interpretación, las críticas iniciaron con Arturo López Gavito que reconoció la evolución y crecimiento de Cristian en la semana. La interpretación le pareció con mucha naturalidad, que conecta con la gente. Le recomendó conservar la humildad. Chiquis le dijo que era su noche y le “súper encantó". En su ejecución había acariciado las notas, y retomando lo dicho por el director Héctor Martínez, le dijo que le encantaría cantar como él. Espinoza Paz le dijo que se nota que le gusta Sin banderas y Camila, que le pareció la canción perfecta aunque hubo una pequeña desafinación. Lola Cortés le recordó la primera actuación de Cristian, que le pedían cuidar las cuerdas vocales en los agudos. Reconoció que Guatemala trae siempre enorme talento, que escucharlo había sido una delicia y terminó diciendo “arriba Guatemala”.

Leo Nava, de 22 años, de Gómez Palacio, Durango, interpretó “Terrenal”

En la semana destapó su pasado oscuro a Thania, con quien surgió una relación especial. Él reconoció que se puede cambiar y que La academia lo ha hecho cambiar.

Arturo López Gavito le dijo que había tenido algunas desafinaciones pero que lo había sacado bien aunque habría que trabajar en que la canción fuera perfecta de principio a fin. Chiquis le dijo que había hecho la canción suya y que al inicio no conectaba bien la canción con la voz y al final salió bien, que en su voz tiene algo diferente que llega al corazón. Espinoza Paz recordó que la canción tiene muchas versiones y enlistó más de cinco versiones, y con todo, consideró que Fato debía estar muy orgulloso de la interpetación que había hecho Leo. Lola Cortés felicitó a toda la gente de producción, maquillaje y peinados porque todos los académicos lucieron increíbles en ese tercer concierto. A Leo le dijo que todo le había encantado y que sostener las notas es lo que hace un cantante.

Jaime también reconoció al cuerpo de bailarines que son maravillosos.

El director de La academia, Héctor Martínez, nuevamente tomó la palabra para mandarle un mensaje a Arturo López Gavito, pues poco se puede hacer cuando las canciones tienen que ser cortas, de tan solo un minuto 20 segundos, como lo fueron esa noche, por lo que invitó al público a que viera las cosas de otra forma y la evolución de los chicos que había sido fantástica. Reclamó que los críticos no habían reconocido la curva de aprendizaje durante la semana. Hizo nuevamente un llamado a la gente que los ve en la casa para que los evaluara con objetividad.

Lola Cortés le contestó de pie al director, con el apoyo de pie de Espinoza Paz, Chiquis y Arturo López Gavito. Héctor Martínez y los maestros también se levantaron para escucharla. Lola les dijo que como críticos ellos sabían lo que estaban los jóvenes haciendo en el escenario y no era necesario ver la evolución en la semana, que les restaría objetividad. Reconoció que era natural que ellos les toman cariño a los alumnos. “Si quieren objetividad, debemos abstenernos de ver lo que pasa adentro”. Y finalizó dirigiéndose a Martínez: “Señor, aprenda a callarse la boca.”

Héctor volvió a pedir que fueran objetivos y no se dejaran llevar por su biorritmo. Jaime Camil les dijo que se ve el cariño a los alumnos y la evolución y les reconoció su trabajo.

Isaveli, 22 años, de Tetitlán, Guerrero, cerró la noche con “El amor que soñé"

Arturo López Gavito dijo que esperaba lo mejor de la noche para el cierre. Le reconoció que es una gran cantante, pero después de las interpretaciones de sus compañeros que cantaron del corazón, las florituras quedaron de más, como si fuera demasiado merengue al pastel. Chiquis le dijo que le encantó, que este es el jlugar para mostrar “perris”, terminó como princdsa de Disney. Tienes un vozarrón. Espinoza Paz le dijo que canta bellísimo y tiene una voz bellísima. Dijo que le encantó que Juan Gabriel siempre le ha encantado y se puede cantar adornado o no, pero que ella lo había hecho bien. Lola Cortás, pidió que le dieran al director una pastilla. Ella aes muy fan de Journey. Le pareció horrible, pero ella es marvillosa. Menos es más y hnay canciones que lo necesitan y otras que no. Mala selección de canción y tú eres maravillosa.

Estuvo como invitada la banda Adictiva, que dio consejos a los académicos a que transformen los nervios en emociones buenas y cantaron “Después de tí ¿quién?”, que puso a cantar a todo el público.

¿Quién fue el expulsado del tercer concierto de La academia?

Jaime Camil indicó que mañana en Camino a la fama se dará a conocer quién fue el alumno con el desempeño más bajo y el alumno “de plata” con el mejor.

Jaime dio los nombres de ocho académicos que esta noche el público salvó, pues tuvieron el mayor número de votos:

Isaveli

Yesi

Julio

Jessy

Brandon

Mar

Eduardo

Caro

Luego dio tres nombres de académicos salvados más



Edith

Mario

Cristian

De los cinco restantes, dio el nombre de tres alumnos quienes tuvieron el MENOR número de votos este domingo 4 de agosto:

Mike León

Leo Nava

Thania Pasión

Por último Jaime Camil les dijo que habían tenido un buen concierto. Sin embargo uno de ellos no podría continuar.

Se mantuvieron en la casa: Mike León y Leo Nava, y tendrán una oportunidad más para continuar.

Por lo que Thania Pasión quedó expulsada y tuvo que partir de su experiencia en La academia.

