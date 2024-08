LCDLFM: Paola Durante reacciona al polémico momento que vivió con Shanik Berman cuando hablaron de su ex

Hace unas semanas, Shanik Berman provocó el llanto de Paola Durante cuando platicaban acerca del pasado amoroso de la exedecán. La periodista le contó que su ex había regresado con su esposa.

Durante una plática en la sala, Paola contó la vez que estuvo comprometida con un novio, pero todo no resultó de la mejor manera. “Me iba a casar hace tres años y sí me fue muy mal, muy mal. Me enamoré heavy (fuerte)”.

Con su peculiar estilo, Shanik dijo: “Estaba casado”, provocando el desconcierto de la exedecán que inmediatamente aclaró: “Estaba separado, Shanik, me dio el anillo”, así que Shanik respondió: “Pero volvió con la esposa”.

Shanik Berman hizo llorar a Paola Durante al revelarle que su ex novio volvió con su esposa ¡y ella no sabía! / Instagram

Paola Durante comenzó a llorar y le preguntó: “No sé, tú sabes más que yo, ¿Cómo sabes?”, Shanik le respondió que habían podido entrevistar al hombre y por eso tenía esa información, así que aún entre lágrimas, Paola dijo: “¿Y regresó con su esposa? Me acabo de enterar”.

La polémica periodista de espectáculos añadió: “¿No te h4cí4 el am0r? ¿Y te saliste de la casa y te llevaste los muebles?”, entonces Paola siguió preguntando cómo tenía esa información, así que Shanik le precisó que ella misma se lo había contado y Durante indicó: “Ni me acuerdo, yo no me llevé sus muebles, me llevé mis cosas y me dijo: hasta me dejó sin papel”.

Paola fue la primera eliminada del reality / Instagram: @quienes_paola

Paola Durante aclara polémica sobre su exprometido

Al salir del reality, Paola fue invitada a ‘Faisy nights’ en Unicable, donde inevitablemente le preguntaron sobre el tema, así que Durante aprovechó para aclarar lo que pasó.

“No es cierto, no regresó con la mujer, anduvo después con otra... y aparte me dijo: ‘es el que nunca te h¡zo el 4m0r’ y yo así de: ¿oye, qué te pasa? (Y me contestó) ‘Tú me lo dijiste’, le digo, ‘claro que no Shanik’ imagínate, cinco meses que nunca me h¡z0 el amor ¡no! Si por eso estaba bien enamoradota”, explicó entre risas.

