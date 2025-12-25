Aniversario luctuoso de Dulce: ¿Por qué se pelearon ella y Lucía Méndez después de 40 años de amistad?

Durante más de cuatro décadas, Lucía Méndez y Dulce compartieron una amistad que parecía inquebrantable. Se llamaban “comadres”, compartieron proyectos, confidencias y escenarios, pero un conflicto televisivo terminó por fracturar su relación. Con el fallecimiento de Dulce, muchos recordaron aquel distanciamiento que marcó el final de una era entre dos de las voces y figuras más emblemáticas del espectáculo mexicano.

Te puede interesar: Vidente revela cómo es la vida después de la muerte de Fernando del Solar, Silvia Pinal, Dulce y Daniel Bisogno

Lucía Mendez despide a Dulce, ‘su comadre’ / IG: @luciamendezof / @dulcelacantante

¿Por qué se pelearon Lucía Méndez y Dulce?

El distanciamiento entre las artistas Lucía Méndez y Dulce se originó durante la segunda temporada del reality Siempre Reinas, transmitido por una plataforma de streaming, donde ambas coincidieron junto a Olivia Collins, Rosa Gloria Chagoyán y Lorena Herrera. Lo que comenzó como una convivencia entre divas derivó en tensiones crecientes que se hicieron evidentes frente a cámaras.

De acuerdo con lo narrado por Dulce, todo explotó cuando descubrió en un teléfono móvil mensajes que, presuntamente, mostrarían comentarios negativos de Lucía hacia su persona. El vidente Jorge Flores fue quien habría revelado dichas conversaciones, lo que llevó a Dulce a confrontar a su entonces amiga. Sin embargo, Lucía negó rotundamente su autenticidad, asegurando que los textos eran falsos y posiblemente generados por inteligencia artificial.

A pesar de esa explicación, Dulce no dio marcha atrás. En entrevistas posteriores, sostuvo que ya no sentía dolor por la ruptura, declaro en una entrevista que:

“No era una amistad, no lo estoy llorando. Ni la extraño, ni me hace falta. La amistad se terminó. Éramos comadres. Ya no. Si los que se casaron ya se divorciaron, mucho más nosotras” Dulce

Te puede interesar: Romina Mircoli explota por nueva filtración de audios de Dulce, asegura que buscan manchar su memoria

Siempre Reinas / Captura de pantalla

¿Qué dijo Dulce sobre Lucía Méndez tras su pleito?

En los meses previos a su fallecimiento, Dulce fue muy directa al hablar sobre Lucía Méndez y la razón por la que su relación no tenía remedio. La intérprete de “Tu muñeca” opinó que su examiga tenía una dificultad para aceptar el paso del tiempo.

“Ella está enojada con su edad, con los años, con la vejez. Pero todos vamos a llegar a viejos y nosotras ya llegamos. Es muy triste no aceptar esa condición” Dulce

Además, cuando Méndez la calificó de “bipolar”, Dulce respondió con ironía:

“Ella ya ha dicho varias veces que yo soy bipolar, entonces para mí ella es una reptiliana. Porque a cada rato se está lamiendo la boca” Dulce

Sus declaraciones rápidamente circularon en programas de espectáculos y redes sociales, donde el conflicto volvió a ocupar titulares. Dulce, en su momento, declaró a TVNotas que la amistad con Lucía había terminado definitivamente:

“No era una amistad. No la estoy llorando. Ni la extraño. Ni me hace falta.” Dulce

Te puede interesar: Ex de Dulce y Alicia Villareal ahora va por Belinda, con regalo de más de medio millón de pesos

Lucía Méndez y Dulce / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Lucía Méndez a la muerte de Dulce?

Tras conocerse el deceso de la cantante, colegas como Lorena Herrera y Rocío Banquells expresaron su pesar. Sin embargo, quien más llamó la atención fue Lucía Méndez, pues pese al conflicto que las separó, decidió publicar un mensaje de despedida para Dulce quien durante décadas consideró su “comadre”.

En su cuenta oficial de X (antes Twitter), Lucía escribió un emotivo mensaje acompañado de fotografías de ambas en mejores tiempos:

Lucía Méndez “Mi corazón está lleno de tristeza, hoy se fue una querida amiga, una hermana del alma que compartió conmigo momentos inolvidables, compañera de aventuras y risas, nuestra amistad siempre permaneció en mi corazón y sé que en el suyo también. Aunque su cuerpo ya no esté con nosotros”

El gesto de Lucía Méndez generó reacciones divididas. Algunos usuarios en redes consideraron su publicación un acto sincero, mientras que otros lo calificaron como “fuera de lugar” debido a la ruptura pública que ambas protagonizaron meses antes. Lo cierto es que, pese a las diferencias, la actriz y cantante eligió cerrar el capítulo con un mensaje de respeto y cariño.

Te puede interesar: Lolita de la Vega, amiga de Lucía Méndez, estaría grave de salud; fue hospitalizada de emergencia