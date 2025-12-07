Pedro Torres usa inteligencia artificial para recrear su discurso en emotivo homenaje: VIDEO

El productor Pedro Torres, considerado uno de los creativos más influyentes de la televisión y la publicidad mexicana, reapareció en público durante el concierto de Alejandro Fernández en Las Vegas, luego de que enTVNotas te contáramos que habría sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad incurable que afecta el sistema nervioso y limita progresivamente el habla, la movilidad y la respiración.

Aunque ni él ni su familia han confirmado el diagnóstico, fuentes cercanas aseguran que Pedro ya enfrenta serias dificultades para hablar y caminar.

De acuerdo con Martha Figueroa en “Así se hacen los chismes” el productor Pedro Torres recibió un homenaje especial que organizó el gobierno de su natal Coahuila, donde fue galardonado con el reconocimiento Manuel Acuña 2025 a su trayectoria.

¿Qué enfermedad tiene Pedro Torres y cuál es su estado de salud actual?

Pedro Torres padece esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que también padeció el científico Stephen Hawking, una enfermedad incurable que afecta el sistema nervioso y limita progresivamente el habla, la movilidad y la respiración. Aunque ni él ni su familia han confirmado el diagnóstico, fuentes cercanas aseguran que Pedro, de 72 años, ya enfrenta serias dificultades para hablar y caminar, lo que ha desatado rumores sobre una posible despedida definitiva del medio.

Aun con este panorama, familiares y personas cercanas han señalado que se encuentra estable dentro de lo delicado que representa la ELA.No se reportó ningún desenlace fatal, y todo apunta a que el productor continúa rodeado de su familia y en constante seguimiento médico.

Una fuente aseguró a TVNotas que Pedro aprovecha cada minuto de su vida. Su familia y amigos son lo más importante para él, por eso: “Ha organizado varias reuniones para despedirse y decirles lo mucho que los quiere, antes de que sea demasiado tarde”.

Pedro Torres usa inteligencia artificial para dar emotivo discurso en su homenaje

El productor Pedro Torres, una de las figuras más influyentes en la televisión y el entretenimiento en México, fue homenajeado recientemente en una ceremonia íntima y profundamente emotiva. Debido a la enfermedad incurable que enfrenta.

Durante la emisión del programa “Así se hacen los chismes”, Martha Figueroa habló sobre el difícil momento que atraviesa el productor y el homenaje que recibió.

“Pedro Torres tiene una enfermedad incurable y es un personaje increíble que ha aportado un montón de cosas al mundo del entretenimiento. De alguna manera se ha estado despidiendo de la gente que quiere, que admira, de su gente cercana. Si ya no hay algo que lo pueda salvar, se está yendo de una forma bonita”, expresó.

La periodista también compartió detalles del homenaje, al que asistieron sus hijos, sus exesposas, amigos, su madre y sus hermanos. Según relató, Torres ya enfrenta severas dificultades para comunicarse y utiliza un tanque de oxígeno. Ante esta situación, y fiel a su espíritu innovador, decidió recurrir a la inteligencia artificial para poder expresar sus palabras de agradecimiento.

“Pedro ya tiene dificultades para comunicarse, incluso ya usa un tanque de oxígeno, y lo que hizo, porque es un hombre súper creativo y ama la tecnología, fue armar su discurso con su voz con ayuda de la inteligencia artificial para dar las gracias y despedirse de la gente que estaba ese día”, explicó Figueroa.

