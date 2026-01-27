¿Yolanda Andrade manda dardo a Verónica Castro tras problemas de salud? “Nos vamos a hablar por la ouija”

El conflicto entre Yolanda Andrade y Verónica Castro ha estado presente en los medios desde hace años, y es que sin saber a ciencia cierta si existió un romance entre ellas, la guerra de declaraciones ha continuado. Tras la reciente hospitalización de Castro, Yolanda abordó el tema, pero su respuesta causó controversia entre periodistas e internautas. ¿Se burló de la salud de la actriz?

Tras la hospitalización de Verónica Castro, Yolanda Andrade dice esto. / Foto: Redes sociales

¿Por qué fue hospitalizada Verónica Castro?

La salud de Verónica Castro generó preocupación después de que, a mediados de enero, se informara que la actriz había sido hospitalizada para someterse a un tratamiento médico. Según explicó su hermano, Fausto Castro, además de participar en sesiones de rehabilitación, la conductora recibió atención por problemas en los bronquios y en la columna.

Fausto señaló que durante ese tiempo Verónica necesitó oxígeno y que los médicos le recomendaron reposo. Aun así, destacó que su recuperación ha sido positiva y que su estado ha mostrado una evolución favorable: “ Todo bien, bendito Dios, tiene ya un problema en su columna y un problema en sus bronquios, sólo fue a rehabilitación, nada grave, ahorita le dijo el doctor nada más que repose, (ha usado oxígeno) sí, así es, ha estado malita de los bronquios, pero se ha estado rehabilitando ”, dijo a los medios de comunicación.

Por su parte, ‘el Güero’ Castro afirmó que su hermana se encuentra en buen estado y pidió no alarmarse por la situación. Reconoció que la protagonista de Rosa Salvaje utilizó oxígeno, pero enfatizó que se trató únicamente de un examen médico y que no existe motivo de preocupación: “ No creo que esto se deba marcar como una alarma, está bien, fue un chequeo, salió muy bien de ahí… No, en serio, no hagan de esto un rollo amarillista porque no lo es” , señaló el Güero.

Te puede interesar: Verónica Castro y Cristian Castro protagonizan emotivo encuentro en televisión; ¿dónde verlo?

Se dio a conocer HOY cuál es el estado de salud de Verónica Castro / Redes sociales / Canva

¿Por qué Yolanda Andrade aseguró que después se comunicará con Verónica Castro por la ouija?

La relación entre Yolanda Andrade y Verónica Castro ha sido polémica desde hace tiempo. Algunos señalaron a la madre de Cristian Castro de ser la culpable de la enfermedad y los problemas de salud de Yolanda, pero solo fueron meras especulaciones.

A semanas de que la salud de Verónica Castro comenzara a preocupar a colegas, familia y seguidores, una reciente declaración de Yolanda Andrade sorprendió a propios extraños, pues al ser cuestionada sobre si mantiene comunicación con la actriz y cantante, solo se limitó a decir que podría comunicarse, próximamente, por “ouija":

“ Después nos vamos a hablar por la ouija, vemos qué dice la ouija ”, dijo Yolanda con una sonrisa en el rostro.

Por otra parte, varios de los periodistas le preguntaron a Yolanda sobre presuntos rencores que podrían existir de su parte, tras los conflictos que han existido a lo largo de los años, pero ella aseguró que no existe ninguno, y que espera que Castro mejore de salud:

No, para nada, al contrario, espero y deseo que ella esté bien de salud. O sea, a nadie se le desea que esté enfermo. (...) Ya que se cure nos agarramos de las greñas. Yolanda Andrade

Lee: Verónica Castro hospitalizada tras secuelas de peligroso accidente, reportan: “Tiene dolores en todos lados”

¿Verónica Castro y Yolanda Andrade tuvieron una relación sentimental en el pasado?

La presunta relación entre Yolanda Andrade y Verónica Castro se hizo pública y polémica en 2019, cuando la conductora de Montse & Joe afirmó que había mantenido un vínculo sentimental con la actriz años atrás. Andrade incluso aseguró que habían realizado una especie de matrimonio simbólico durante un viaje a Ámsterdam, declaración que desató un gran revuelo mediático y puso el tema en el centro de la atención pública.

Verónica Castro negó rotundamente estas afirmaciones, lo que marcó un quiebre definitivo entre ambas. La negativa de la actriz generó el descontento de Yolanda Andrade, quien ha sostenido con el tiempo que su versión es la correcta, dejando abierta la controversia desde entonces.

El conflicto se intensificó cuando Andrade hizo públicas acusaciones contra Cristian Castro, señalando que presuntamente había agredido a su madre, Verónica Castro. Estas declaraciones aumentaron la tensión mediática y provocaron una serie de desmentidos, sin que se presentaran pruebas ni resoluciones legales que confirmaran los señalamientos.

En 2023, Yolanda Andrade sufrió un aneurisma cerebral que le dejó diversas secuelas, lo que alimentó rumores sobre su estado de salud y el origen de su enfermedad. Entre las especulaciones circuló una versión que hablaba de “brujería”, la cual Verónica Castro negó, aclarando que no tenía relación con tales afirmaciones y expresando públicamente sus mejores deseos para la recuperación de Andrade.

Por su parte, la conductora nunca acusó directamente a Castro de estar involucrada en esas supuestas prácticas, por lo que todo es parte de rumores y especulaciones de la gente.

Tal vez te interese: Yolanda Andrade explota contra Verónica Castro tras reaparecer con tanque de oxígeno, ¿la llama mentirosa?