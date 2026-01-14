Verónica Castro hospitalizada tras secuelas de peligroso accidente, reportan: “Tiene dolores en todos lados”

Verónica Castro, una de las actrices y conductoras mexicanas más queridas del medio artístico, encendió las alarmas tras reportarse que presuntamente había ingresado al hospital debido a las secuelas de un peligroso accidente. Esto es todo lo que se sabe.

Verónica Castro / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Verónica Castro hoy, miércoles 14 de enero?

Durante la emisión más reciente del programa ‘Ventaneando’, Pati Chapoy, conductora del programa, informó que Verónica Castro, tras recibir asesoría médica, presuntamente decidió internarse en el hospital por algunos días.

Lejos de lo que se pudiera pensar, no se debe a una cirugía de emergencia o enfermedad, sino a las secuelas del accidente que sufrió hace algunos años, cuando cayó de un elefante. Y es que, de acuerdo a lo informado, va a tomar terapias físicas.

“Este día (14 de enero) Verónica Castro, con la decisión de uno de sus médicos, tomó la decisión de internarse varios días en un hospital por unas terapias. Es que esa caída le llevó a varias operaciones en la columna vertebral y tiene algunos discos que le tuvieron que poner”, reveló.

La periodista destacó que ha enfrentado dolores muy “fuertes” a causa del incidente y por ello se someterá a un tratamiento para mejorar: “Son terapias”, expresó.

¿Cómo fue el accidente de Verónica Castro que le causó lesiones en la espalda?

Todo ocurrió en 2004. En aquel entonces, Verónica Castro era la conductora de Big Brother VIP 3. Durante una transmisión, entró montada en un elefante. Debido a los ruidos de foto, el animal se descontroló.

Si bien la presentadora intentó sostenerse, las sacudidas provocaron que cayera con tal fuerza que su columna vertebral quedó con daños muy serios. A pesar de que continuó el programa con normalidad, poco después el dolor fue tal que tuvo que ser hospitalizada.

Las secuelas fueron graves. Tuvo que someterse a múltiples operaciones, se le colocaron placas de titanio en la espalda y cuello para sostener su columna. También ha luchado contra dolores constantes y ha limitado su movilidad.

Esta es la razón principal por la que la celebridad se alejó de la pantalla chica, pues no puede soportar largas horas de pie. En su momento, llegó a confesar que los dolores fueron tan fuertes que la sumieron en cuadros de depresión.

Aunque se le ha visto en algunos proyectos televisivos, ya no es tan constante como antes. Pese a todo, Vero ha dicho que no culpa al animal por su situación y responsabiliza a la producción por no haber tomado las medidas adecuadas.

Verónica Castro / Redes sociales

¿Verónica Castro fue acosada por Julio Iglesias?

Otro tema por el que Verónica Castro ha sido tendencia en los últimos días fue por el supuesto acoso que sufrió por parte de Julio Iglesias, quien actualmente está siendo investigado por presuntamente haber abusado de sus exempleadas.

En su momento, la actriz contó que, durante un evento, sintió que una persona le agarró el glúteo. Ante esto, ella simplemente lo golpeó con el codo. Al darse la vuelta para encarar al responsable, se dio cuenta de que era el cantante.

Cuando lo confrontó, este simplemente se justificó diciendo que lo había hecho porque ella no “dejaba que se la agarrara”. Si bien este relato nunca fue confirmado y Julio jamás dio declaraciones al respecto, las denuncias en contra de él revivieron la controversial anécdota.

