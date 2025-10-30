Yolanda Andrade rompe en llanto en Montse y Joe, habla por primera vez de su enfermedad: “Depresión absoluta”

La conductora Yolanda Andrade rompió el silencio y habló por primera vez del duro proceso que ha vivido tras ser diagnosticada con un aneurisma cerebral y otros padecimientos. En el programa Montse & Joe, la presentadora se mostró vulnerable, entre lágrimas, compartiendo con el público lo difícil que ha sido para ella. ¿Qué dijo exactamente?

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver en Montse & Joe / YouTube: Unicable

¿Por qué aseguran que Yolanda Andrade fue víctima de brujería?

Hace poco, durante un encuentro con medios de comunicación, Yolanda Andrade sorprendió al revelar que habría sido víctima de brujería. Según relató, el acto fue realizado por una mujer a la que describió como “una bruja muy bruja que pasaba por mi casa en una escoba”.

Fiel devota de la Virgen de Guadalupe y de distintas figuras religiosas, su numerólogo, Alejandro Fernando, explicó a TVNotas, que desde que comenzaron sus problemas de salud en 2023, Andrade buscó apoyo espiritual en él. Además, nos compartió cómo ha acompañado a Yolanda durante este difícil proceso. De acuerdo con él, el origen del daño proviene de una mujer.

En el mar está su daño y también su curación. El daño proviene de una mujer, pero en marzo se empezó a revertir. Sus números aparecían en forma de cruz, lo que significa resignación, pero tomada desde la fe. Alejandro Fernando, numerólogo de Yolanda Andrade

Siguiendo las sugerencias del especialista, Andrade decidió mudarse a Cancún, ya que, según le explicó, la cercanía con el mar contribuiría positivamente a su recuperación y bienestar emocional.

Yolanda Andrade, portada revista / Numerólogo, Yolanda Amor, IG y Archivo TVNotas

¿Qué dijo Yolanda Andrade en Montse y Joe sobre su estado de salud?

Durante su conversación con Montserrat Oliver en Montse y Joe, su amiga y compañera de años, Yolanda Andrade habló sobre el impacto emocional que le ha dejado su enfermedad. La conductora confesó que al verse o escucharse en videos siente una profunda tristeza porque ya no se identifica con la persona que fue.

Es una depresión absoluta porque no puedes hacer mucho, no te reconoces. (...) Cuando yo me oigo digo ‘no soy yo’, cuando veo videos de antes me da mucho sentimiento y parece que es otra persona, pero soy yo, atrapada en otro cuerpo. Yolanda Andrade

La también actriz explicó que su enfermedad ha transformado no solo su cuerpo, sino su percepción de sí misma. “ No quiero ser negativa, soy positiva, le echo ganas; créanme que una persona enferma le echa ganas, pero el cuerpo no responde y eso es lo que me asusta más porque dices ‘no soy yo o ¿qué pasa?'; ténganle paciencia a sus familiares ”, finalizó entre lágrimas.

El momento conmovió tanto a Oliver como a la cantante Lucía Méndez, quien se encontraba en el foro y guardó un respetuoso silencio mientras su amiga hablaba.

¿Yolanda Andrade fue víctima de robo?

Hace poco, Yolanda Andrade presuntamente sufrió un robo que le habría afectado profundamente, según la periodista Martha Figueroa. Martha fue quien dio a conocer los detalles del incidente, explicando la relevancia del objeto sustraído, el cual desapareció en un descuido sin que la conductora se diera cuenta de quién lo tomó.

El artículo en cuestión eran unos lentes especiales, elaborados a medida con la graduación exacta que Yolanda requiere para poder ver adecuadamente y proteger sus ojos de la luz intensa. Desde que fue diagnosticada con aneurisma cerebral, la conductora ha explicado que no puede exponerse a iluminación fuerte, por lo que estos lentes resultan esenciales para su salud visual y bienestar diario.

Supe que se fue a una fiesta o al día siguiente y le robaron los lentes que trae, lentes especiales. Si por ahí anda el caco, vean la manera de devolvérselos a Yolanda, porque son lentes especiales para ella y que no le van a servir a nadie más, porque tienen la graduación que necesita, la sombra que necesita, porque ella sigue en que no puede tener tanta luz encima. En fin, se los robaron. Martha Figueroa

Ante lo sucedido, Figueroa lanzó un firme mensaje de conciencia dirigido a la persona responsable del robo, pidiendo empatía y consideración ante la delicada situación de salud que enfrenta Andrade.

“ No sean ratas. Devuélvanlos a su dueño, es una cosa médica, algo oftálmico, los necesita ”, finalizó Martha Figueroa.

