Exesposa de Thiago Medina, exparticipante de Big Brother, narra cómo se enteró de su accidente: “Cambia todo”

Las redes sociales están comocionadas por el grave accidente que sufrió Thiago Medina, exparticipante de Big Brother, el pasado 12 de septiembre, en Buenos Aires, Argentina. Su exesposa, Daniela Celis, quien también estuvo en el reality, rompe el silencio y revela cómo fue que se enteró del suceso.

Exesposa de Thiago Medina / Redes sociales

¿Qué le pasó a Thiago Medina, exparticipante de Big Brother?

Thiago Medina, exparticipante de Big Brother versión Argentina, estaba viajando en motocicleta por la intersección de Avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez, partido de Moreno. En algún punto, chocó contra un automóvil y salió volando por los aires.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Según el reporte médico, sufrió múltiples lesiones: costillas rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado. También le diagnosticaron múltiples politraumatismos.

Las autoridades siguen investigando la causa del accidente. No obstante, en un video del momento se puede ver que Medina, aparentemente, viajaba a exceso de velocidad. Esto, aunado a que la señalización del cruce “era poca”, pudo haber influido en lo ocurrido.

Por otra parte, Daniela Celis, exesposa de Thiago, emitió un comunicado diciendo que ya ha presentado “una leve mejoría”, pero aún sigue en peligro, por lo que pidió a los fans que oraran por él.

Thiago Medina / Redes sociales

¿Cómo fue que la esposa de Thiago Medina, exparticipante de Big Brother, se enteró del accidente de la celebridad?

Recientemente, Daniela Celis, exesposa de Thiago Medina, otorgó una entrevista para un programa argentino, en el que habló sobre cómo se enteró sobre el accidente del exparticipante de ‘Big Brother’.

Celis narró que, poco después del incidente, la familia de su esposo le avisó sobre la situación. La mujer indicó que fue un shock muy fuerte, pues la hizo consciente de que la vida puede “cambiar en un segundo”.

“Me dijeron por teléfono, estábamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente, está en el hospital de Moreno, necesito que vengas urgente, no podemos darte ningún diagnósticos, está en quirófano… ya mi mundo, es como un segundo en la vida, es un minuto para otros, te cambia todo en un momento”, indicó.

La exconcursante del reality argentino mencionó que un vecino llamado Raúl fue de mucha ayuda en ese momento, ya que estaba cerca y lo pudo auxiliar. También aprovechó para negar que su expareja quisiera quitarse la vida, como muchos han llegado a sugerir en redes sociales, pues Raúl le comentó que su esposo le dijo que “no quería morir”.

“Yo necesitaba la confirmación de esas palabras como para decir quizás en un momento estaba desgastado y quería ir con su mamá (quién falleció cuando Thiago tenía 8 años), que es su ángel mayor, pero hasta último momento quería seguir viviendo y vamos a seguir luchando por eso” Exesposa de Thiago Medina

Sobre el estado de salud de Medina, mencionó que se encuentra en estado crítico, pero tiene fe en que pueda recuperarse, ya que sus hijas necesitan a un padre: “Está grave. El diagnóstico es reservado. Es un día a día, pero para mí es una hora tras hora. Es muy difícil y esto falta. Lo único quiero es que mis hijas no se queden sin papá. La fe mueve montañas”, concluyó.

¿Quién es Thiago Medina, exparticipante de Big Brother versión Argentina?

Thiago Medina es una celebridad de 22 años, originario de Argentina. Ganó notoriedad tras haber entrado en 2022 a la versión de su país de Big Brother. En su momento, contó que su infancia había sido muy dura.

Creció en una zona de escasos recursos, junto a 9 hermanos más. También dijo que llegó a trabajar con su padre recogiendo cartón. Su mamá falleció hace algunos años.

Su estancia en el reality duró tres meses. Aunque no ganó, se convirtió en uno de los favoritos del público. Allí conoció a Daniela Celis. Tras salir, comenzaron un romance y, en 2024, anunciaron el nacimiento de sus gemelas. La pareja se separó hace algunos meses.

Pese a la ruptura, ambos siguieron siendo buenos amigos y tienen una buena relación por el bien de sus pequeñas.

Hace poco, Daniela emitió un nuevo comunicado diciendo que Thiago se someterá a una “fibrobroncoscopia”, y, si todo sale bien, se someterá a una nueva cirugía.

