Hijo de Fernando Báez, director de cine y músico, muere en trágico accidente igual que su padre

Este fin de semana se reportó la muerte de Arturo Báez Cordero, hijo del reconocido cineasta dominicano Fernando Báez y de la cantante María Cordero.

El joven de 34 años perdió la vida en un accidente de tránsito en Brooklyn, un hecho que ha generado gran conmoción no solo por la pérdida inesperada, sino por la trágica coincidencia de que su padre el director de cine también murió en circunstancias similares hace siete años.

¿De qué murió Arturo Báez Cordero, hijo del cineasta Fernando Báez en Nueva York?

La tragedia ocurrió la noche del domingo en Brooklyn. Según el reporte de la Policía de Nueva York (NYPD), un conductor identificado como Alexey Ivanov, de 38 años, manejaba a alta velocidad una minivan Honda Odyssey cuando impactó contra un Mercedes Benz que cruzaba, empujándolo a su vez contra un tercer vehículo. El choque provocó que uno de los automóviles se incendiara.

Se reportó que Arturo Báez Cordero fue rescatado con vida del incendio y trasladado en estado crítico a un hospital, pero lamentablemente murió poco después debido a la gravedad de sus heridas. Según la prensa local, el conductor responsable fue detenido y acusado de homicidio involuntario, mientras que la comunidad dominicana exige justicia por la pérdida de un joven que tenía un futuro prometedor.

Arturo Báez perdió la vida en trágico accidente igual que su padre el cineasta Fernando Báez / Instagram: @arturobaezfilm/ captura de pantalla

¿Quién fue Arturo Báez Cordero, hijo del cineasta Fernando Báez?

Arturo Báez Cordero nació en 1991 en el seno de una familia marcada por el arte y la creatividad. Hijo del afamado director de “Flor de Azucar” (nominada al Oscar en 2016) Fernando Báez y de la cantante María Cordero, creció rodeado del mundo audiovisual gracias a la productora familiar Unicornio Films. Desde temprana edad se interesó por la dirección y la música, logrando combinar ambas pasiones en una carrera que comenzaba a ganar reconocimiento.

Graduado del New York Film Academy, Arturo trabajó en proyectos de cine independiente, en la realización de videoclips musicales de diferentes artistas como Camilo y Evaluna y en campañas publicitarias. Estaba casado con la productora Lía Lizardo.

¿Cómo murió cineasta Fernando Báez?

La tragedia familiar recuerda inevitablemente el destino de su padre, Fernando Báez murió en 2018 en un accidente automovilístico en República Dominicana. El cineasta, considerado una de las figuras más importantes del séptimo arte dominicano, murió cuando el vehículo en el que viajaba se accidentó en una carretera del país, causando profundo pesar en la comunidad cultural.

La casualidad entre ambas muertes conmocionó a sus seguidores, convirtiéndola en una dolorosa coincidencia que enluta nuevamente al cine dominicano y en especial a su madre María Cordero.

¿Qué películas dirigió el cineasta Fernando Báez?

Fernando Báez, padre de Arturo, fue uno de los grandes exponentes del cine dominicano. Entre sus obras más destacadas figuran “El rey de Najayo” (2012), un drama carcelario que marcó un antes y un después en la cinematografía dominicana; “Flor de Azúcar” (2016), película histórica seleccionada como candidata del país a los premios Oscar; y “Misión Estrella”, otro de sus largometrajes reconocidos.

Su visión lo convirtió en pionero dentro de la Ley de Cine en República Dominicana y en referente de nuevas generaciones de cineastas de su país.

