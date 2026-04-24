Reconocido chef acusado de asesinar a su esposa en un hotel; ataca a la policía al ser descubierto: VIDEO

En medio de la conmoción por la muerte de Carolina Flores, exreina de belleza mexicana, presuntamente, a manos de su suegra, ahora se da a conocer que un reconocido chef habría asesinado a su esposa dentro de la habitación de un hotel de Massachusetts, Estados Unidos.

Se trata de Jeffrey MacDonald, quien en 2025 fue reconocido como el ‘Chef del año’. El cocinero fue detenido poco después del crimen y habría confesado sus acciones. Te contamos todos los detalles.

Jeffrey MacDonald / Redes sociales

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Así fue como Jeffrey MacDonald confesó haber asesinado a su esposa

De acuerdo con información de medios locales, los hechos ocurrieron el pasado miércoles 22 de abril. La policía acudió al Hotel UMass Campus Center tras recibir el reporte de disturbios en una habitación.

Al llegar a la escena, encontraron a Emma MacDonald, pareja de Jeffrey, sin vida. Su cuerpo mostraba signos de haber sido “golpeado hasta la muerte usando sus manos, pies, así como otra variedad de objetos”.

Se reportó que el chef, al verse descubierto, arrojó objetos en dirección a las autoridades y golpeó a uno de ellos en el rostro. Fue detenido sin derecho a fianza y deberá presentarse en tribunales el próximo 12 de mayo.

“Dado la naturaleza de las lesiones, parece ser para los investigadores que sus lesiones derivaron en un violento ataque”, se dio a conocer.

Si bien muchos medios han informado que el hombre se declaró inocente de un cargo de asesinato y otro de agresión contra un agente policial durante su comparecencia ante el Tribunal de Distrito de Eastern Hampshire el pasado jueves 23 de abril, ha comenzado a circular que, supuestamente, ya había admitido su crimen.

Jeffrey MacDonald / Redes sociales

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¿Cómo fue el arresto del chef Jeffrey MacDonald?

A través de redes sociales, se ha viralizado el video del momento exacto en el que la policía llega al cuarto de hotel donde Jeffrey MacDonald y su esposa se estaban hospedando. En el material, aunque grabado detrás de una puerta, se puede oír a un agente exigiéndole a Jeffrey que se tranquilice.

A la par de esto, otro oficial reporta a través de su radio sobre el hallazgo de un “cadáver”. También habría pedido el apoyo de más agentes, pues el imputado comenzaba a ponerse muy agresivo.

“No hagas eso. Manos a la espalda. Necesitamos a la ambulancia”, se oye, a la par que también se detectan gritos y golpes, aparentemente, mientras trataban de someter a MacDonald.

Tras los hechos, directivos del Hotel UMass Campus Center condenaron los acontecimientos, describiéndolos como “desgarradores”.

¿Quién es Jeffrey MacDonald, chef acusado de asesinar a su esposa?

Jeffrey MacDonald es un reconocido chef de origen estadounidense. Tiene 36 años y por mucho tiempo colaboró en la Universidad de Massachusetts Amherst. En 2025, la Federación Culinaria Estadounidense (ACF) lo reconoció como ‘Chef del año’.

En aquel entonces, Jeffrey declaró estar muy feliz por este reconocimiento y agradeció el apoyo de sus compañeros de trabajo.

“Recibir el premio de Chef del Año de la ACF es un logro increíble. Agradezco el apoyo de mis colegas de UMass Dining y de la inspiradora comunidad culinaria de la que tengo la suerte de formar parte”, manifestó.

Hasta el momento, no ha habido más actualizaciones sobre su caso. Sin embargo, ha dado mucho de qué hablar en su comunidad. Y es que, hasta donde se sabe públicamente, nunca hubo algún altercado violento con su esposa.

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