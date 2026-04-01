Raymix estalla y denuncia robo en pleno concierto: se meten a su camerino y ¡dejan sin pago a su staff!

Lo que debía ser una noche de fiesta y música terminó en un trago amargo para Raymix, el llamado Rey de la Electrocumbia. El cantante denunció públicamente que su camerino fue saqueado mientras él estaba en pleno escenario, en un festival masivo. No solo le robaron objetos personales, también dejaron sin pago a un trabajador de su equipo, algo que, según él mismo, jamás había vivido en más de una década de carrera artística.

¿Qué le robaron a Raymix durante su concierto en Puebla?

A través de redes sociales, Raymix decidió hacer pública la situación. La denuncia de tomó fuerza porque no se trató de joyas lujosas ni de objetos ostentosos. Al contrario, el propio cantante subrayó lo absurdo y humillante del robo, pues los ladrones se llevaron cosas sencillas que estaban dentro de su camerino.

“Amigos, mil gracias por ese gran recibimiento, pero quiero compartirles algo que lamentablemente sucedió. En 10 años de mi carrera nunca nos había pasado esto.” Raymix

Entre los artículos robados se encontraban una chamarra blanca y unos tenis deportivos marca Kalenji, cuyo valor —según explicó— no supera los 500 pesos. Fue el propio intérprete de “Oye Mujer” quien mostró imágenes de unos tenis idénticos para dejar claro que no se trataba de nada costoso.

Raymix “Unas personas se metieron a mi camerino y se robaron algunas cosas mientras yo estaba dando mi show, cuando todas las miradas estaban en el escenario y toda la seguridad estaba allá.Lamentablemente se llevaron una chamarra blanca mía, unos tenis igualitos a estos. Son tenis que no valen más de 500 pesos, miren, aquí están.”

Sin embargo, el verdadero golpe no fue material. Raymix hizo énfasis en que lo más doloroso fue el daño causado a su equipo de trabajo, especialmente a uno de los proveedores que esa noche colaboró con la producción del show.

“Pero lo que más nos dolió fue que también le robaron su chamarra a uno de los chicos que trabajan con nosotros, a un proveedor, y le quitaron el dinero de sus honorarios, el dinero de su trabajo”, finalizó.

¿Cómo entraron a robar al camerino de Raymix en pleno show?

De acuerdo con la versión del cantante de electrocumbias Raymix, el robo se dio el sábado 29 de marzo. Raymix explicó que el momento fue perfecto para los delincuentes: él estaba arriba del escenario, el público disfrutando del concierto y toda la seguridad concentrada frente al show, no en los camerinos.

El cantante relató que personas desconocidas entraron sin ningún problema a su camerino, revisaron sus pertenencias y se llevaron lo que encontraron, sin que nadie se diera cuenta en ese instante.

“Lamentamos mucho esto que sucedió, nunca había pasado, y pues bueno, se los quería compartir.” Raymix

Hasta el momento, el cantante no ha confirmado si presentará una denuncia formal o si su intención fue únicamente hacer pública la situación.