¿Samo dejará Camila? Conflictos internos, tensión con sus compañeros y la fecha clave que marcaría el final

En medio de una fuerte crisis interna dentro de Camila, Samo finalmente decidió hablar y lo hizo sin rodeos. Tras semanas de especulación, el cantante abrió su corazón y dejó al descubierto lo que ocurre detrás del escenario: tensiones, discusiones y una sensación que no había expresado públicamente hasta ahora.

Desde un hotel en Polanco en un encuentro con la prensa, el intérprete compartió detalles que dejan ver que la relación con Mario Domm y Pablo Hurtado no atraviesa su mejor momento. Aunque evitó caer en ataques directos, sus palabras revelan un desgaste emocional que ya no pudo seguir ocultando.

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Camila / Redes sociales

¿Qué pasó dentro de Camila? Samo revela conflictos, discusiones y tensión interna

El integrante de Camila sorprendió al admitir que detrás del éxito musical hay episodios complicados. En sus propias palabras, han existido momentos de alta tensión que incluso han cruzado límites personales.

“A veces hemos tenido pláticas muy violentas en las que la falta de ética ha estado presente, donde me he sentido violentado, pero lo he callado para subirme a cantar”. Samo

A pesar de todo, Samo asegura que ha priorizado el profesionalismo, incluso cuando emocionalmente no estaba bien.

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Samo / Redes sociales

¿Por qué Samo se siente ‘el invitado incómodo’ en Camila?

Uno de los momentos más impactantes del testimonio de Samo fue cuando confesó sentirse fuera de lugar dentro del grupo que ayudó a construir desde el inicio.

“Sé que es una casa que construimos… pero me siento como el invitado incómodo, es rudo, es fuerte”. Samo

El cantante habló de falta de equidad y de complicidad con sus compañeros, lo que explicaría por qué la relación se ha vuelto cada vez más distante.

“A veces me siento en desventaja porque no hay esa equidad, ese punto medio”. Samo

Aunque reconoce el cariño y la historia compartida, también deja claro que algo cambió en la dinámica del grupo.

Estas son todas las veces en las que los integrantes de Camila se pelearon / Redes sociales

¿Qué ocurrió con Mario Domm? El episodio que detonó la polémica

El conflicto escaló tras un momento específico que involucró directamente a Mario Domm. Sin perder la calma, Samo relató su versión de los hechos y dejó entrever su frustración.

“Nunca me voy a poner en un lugar donde le corte la cabeza a uno de mis compañeros… Cuando Mario se subió al escenario en Irapuato, lleno de coraje, estaba basado en una mentira”.

El cantante explicó que previamente había enviado un mensaje honesto expresando su deseo de presentarse, lo que contrasta con la reacción que, según él, tuvo su compañero.

“¿Cómo es posible que un día me diga ‘hermano’ y al otro me corte la cabeza?” Samo

Estas palabras evidencian una ruptura de confianza que podría marcar un antes y un después en la historia de la agrupación.

¿Samo dejará Camila? Esta es la fecha clave que reveló

Aunque muchos se preguntan si el cantante Samo abandonará definitivamente la banda, su respuesta fue clara, pero con matices importantes.

“Como profesional, cumplo hasta diciembre de este año con los compromisos que existan”. Samo

La declaración pone una fecha clave sobre la mesa: diciembre. Hasta entonces, Samo asegura que seguirá cumpliendo con presentaciones y posibles giras, incluso en medio de la tensión.

Samo “Si se hace la gira, ahí estaré… pero también respeto si mis compañeros quieren cantar solos, yo no quiero ser una piedra en el zapato”.

Lejos de generar más conflicto, el artista dejó abierta la posibilidad de hacerse a un lado si así lo desean los demás integrantes, mostrando una postura conciliadora.

Samo pone el peligro al grupo Camila por sus desplantes. / Redes sociales

A sus 50 años, Samo también reflexiona sobre su trayectoria y deja ver que está en un momento de balance personal y profesional. Sin cerrar completamente la puerta a Camila, tampoco descarta un cambio de rumbo.

“Me gustaría contar mi viaje dentro de la música… el camino ha sido contrastante, difícil”. Samo

Por ahora, el futuro del grupo sigue siendo incierto. Lo único claro es que, detrás de los éxitos y los escenarios llenos, hay una historia que atraviesa uno de sus capítulos más tensos… y que podría cambiarlo todo en los próximos meses.