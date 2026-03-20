Mario Domm explota contra Samo en pleno concierto de ‘Camila’: “Estoy cansado de disculparlo”

Justo cuando se creyó que las cosas entre los integrantes del grupo Camila estaban tranquilas, Mario Domm explota contra Samo por su ausencia en la más reciente presentación de la banda en la Feria de las Fresas 2026, en Guanajuato.

Y es que, si bien Samo ya había anunciado que no asistiría por razones que no podía explicar por “ética y confidencialidad”, Mario lo desmintió en pleno show y expuso los aparentes motivos reales.

Camila / Redes sociales

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¿Por qué Samo no asistió a la presentación de Camila en la Feria de las Fresas 2026?

A través de redes sociales, Samo lanzó un comunicado explicando que no asistiría a la presentación de Camila en la Feria de las Fresas 2026, que estaba programada para la noche del pasado jueves 19 de marzo.

Si bien no quiso dar detalles, aseguró que “los motivos corresponden a situaciones de las propias oficinas de Management”, los cuales no podía explicar por cuestiones de privacidad.

“Por este medio informo a: nuestros seguidores en CAMILA, mis seguidores, los medios de comunicación y al público en general, que no seré parte del concierto que mis compañeros Mario Domm y Pablo Hurtado realizarán esta noche en el Foro de la Gente en Irapuato, Guanajuato, en el marco de la ‘Feria de las Fresas 2026’; esta situación se debe a motivos ajenos a mi persona”, indicó.

Se dijo muy triste por todo esto y les deseó a sus compañeros lo mejor en la presentación para que el público se pudiera llevar una “buena experiencia”.

“Con profunda tristeza les deseo a mis compañeros Mario Domm y Pablo Hurtado el mejor de los shows esta noche y que su público se lleve una grata experiencia. Los amo”, resaltó.

Samo / Redes sociales

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¿Samo mintió sobre su ausencia en el show de Camila en la Feria de las Fresas 2026?

Mario Domm pausó el show en la Feria de las Fresas 2026 para hablar sobre lo ocurrido con Samo. El cantante, sin mencionar nombres, dijo que faltaba una “tercera persona”, algo que le generaba mucha molestia.

Y es que, a diferencia de lo que aseguró su compañero en el comunicado, dejó ver que simplemente no había querido estar allí, pese a que le habían explicado que muchos de los asistentes habían viajado grandes distancias para verlos.

“‘Camila’ somos tres, ¿correcto? La tercera persona es la segunda vez, el segundo concierto que nos da el plantón. Yo les tengo una pregunta; esta persona no quiso asistir al concierto. Se le explicó esta mañana cuánta gente había viajado para vernos. La persona no quiere venir. Yo estoy cansado de disculparlo”. Mario Domm

Dejó claro que, a pesar de las circunstancias, el concierto seguiría como siempre, pues considera que es algo que le deben al público.

“Quiero preguntarles a ustedes: ¿debemos cancelar este concierto? Aquí estamos; iluminación, video, músicos, estamos 30, falta uno, ¿cantamos o nos vamos a chi… a nuestra madre?, ¿cantamos? Échenle pues”, expresó.

Samo no ha respondido ante lo dicho por Mario. En tanto que los internautas han teorizado que esto podría significar la separación definitiva de la agrupación. Y es que esta no es la primera vez que existe una ruptura entre los integrantes.

¿Quiénes son los integrantes del grupo Camila y por qué se separaron?

Camila es un grupo musical conformado por Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado. Nació en 2005 y ha lanzado grandes éxitos como ‘Coleccionista de canciones’ y ‘Solo para ti’. En 2013, Samo se salió de la banda en medio de la polémica y lanzó su carrera en solitario.

El artista llegó a asegurar en diversas ocasiones que tenía roces, principalmente, con Mario, ya que sus visiones artísticas no eran las mismas. En 2023, regresó al grupo. Aunque al principio todo iba bien, hubo algunas controversias.

Hace algunos meses, una fuente cercana a ellos contó a TVNotas que Samo era muy “inestable y caprichoso”, llegando incluso a tratar mal a sus colegas, por lo que estaban en riesgo de volverse a separar.

“A veces hace las cosas de buena manera y otras se levanta con un humor insoportable. Hace sus berrinches de niño chiquito y le da por cancelar las fechas de las presentaciones. ¡Hazme el favor! (ríe). Cuando algo no le parece, amenaza con que no cumplirá con las demás fechas pactadas. Pone miles de pretextos y, para el colmo, exige que se le pague más”, resaltó.

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