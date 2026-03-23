¿Camila se separa? Samo responde a Mario Domm tras polémica en Irapuato; ¡denuncia violencia!

‘¿Qué pasará con el grupo Camila?’ Esta es la pregunta que se han estado haciendo muchos fanáticos por la nueva controversia entre Mario Domm y Samo tras la ausencia de este último en un show que tenían programado en Guanajuato.

Luego de que Mario asegurara que su colega no quiso asistir por voluntad propia, Samo se pronuncia y no solo sostiene haber vivido “violencia”, sino que también exige una disculpa por parte de su compañero. ¿La agrupación se separa? Esto es lo que se sabe.

Camila / Redes sociales

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¿Por qué Samo no asistió a la presentación de Camila en la Feria de las Fresas 2026?

El pasado jueves 19 de marzo, Camila tenía programado un show para la Feria de las Fresas 2026 en Irapuato, Guanajuato. Horas antes del evento, Samo lanzó un comunicado diciendo que no podría asistir debido a “situaciones ajenas a él” que no podía compartir por cuestiones de “ética y confidencialidad”.

Les deseó todo lo mejor a sus compañeros y ofreció una disculpa a los fans, reiterando que esta decisión no había sido su responsabilidad.

“Los motivos corresponden a situaciones de las propias oficinas de Management, las cuales no puedo dar a conocer por ética y confidencialidad. Con profunda tristeza les deseo a mis compañeros Mario Domm y Pablo Hurtado el mejor de los shows esta noche y que su público se lleve una grata experiencia”, indicó.

Durante el evento, Mario se dijo muy molesto por la ausencia de su colega, asegurando que él simplemente no quiso estar presente, a pesar de que se le explicó la importancia del show.

“‘Camila’ somos tres, ¿correcto? La tercera persona es la segunda vez, el segundo concierto que nos da el plantón. Yo les tengo una pregunta; esta persona no quiso asistir al concierto. Se le explicó esta mañana cuánta gente había viajado para vernos. La persona no quiere venir. Yo estoy cansado de disculparlo”, expresó con evidente enojo.

Samo / Redes sociales

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¿Qué dijo Samo ante las declaraciones de Mario Domm durante el concierto en Guanajuato?

Durante un encuentro con varios medios de comunicación, incluyendo TVNotas, Samo desmintió a Mario Domm y dijo haberse sentido violentado por la forma en la que su colega se expresó de él durante el concierto en Guanajuato.

“Me quiero disculpar con los fans y el público en general. Les doy toda la razón de que hayan escrito tantas frases llenas de odio en redes sociales; yo también lo hubiera hecho, porque no tienen la información detrás del desafortunado comentario de Mario en el escenario”, indicó.

Contó que él sí quiso estar en el evento. No obstante, hubo temas legales que no se resolvieron a tiempo. Incluso dijo haber tenido la esperanza de que se arreglaran las cosas en el último minuto, por lo que exige una disculpa pública por parte de Mario.

“Yo tenía la esperanza y estaba en comunicación con mi mánager, esperando que las cosas legales se arreglaran para subirme al escenario con mis compañeros. Cuando yo vi al otro día el comentario de Mario tan violento, me dolió muchísimo. Me gustaría que se disculpe con los fans, por la información errónea que dio en el concierto, porque yo quería estar” Samo

¿Qué pasará con Camila?

Samo dijo no creer que una persona te llame “hermano” un día y “al siguiente te corte la cabeza”. Confesó que esta no era la primera vez que tenían problemas, solo que en el pasado se manejaba de “manera interna”.

Aunque siempre creyó que el proyecto ‘Camina’ fue construido entre sus tres integrantes, ahora se siente como un “invitado incómodo que, si bien ayudó a construir la casa, no siente que sea suya”.

“Es rudo, es fuerte. Me gustaría decir que no me fui de Camila, como toda la gente sabe. En el momento en que mi compañero se sentía cansado de las giras, íbamos en una camioneta y nos dijo: ‘Me siento cansado, me siento presionado’. Sí, los tres estábamos haciendo muchos conciertos. Le dijimos: ‘Piénsalo bien’. Sin avisarnos, de repente, en Twitter aparece: ‘Camila toma un break indefinido’”, dijo.

El cantante dejó claro que, si bien prefiere “lavar los trapos sucios en casa”, toda la polémica lo orilló a dar una explicación pública. También compartió un comunicado de sus asesores legales en el que se le pide a Mario que se disculpe. Cabe mencionar que no mencionó si esto significaba el fin de la agrupación. No obstante, todo parece apuntar a que sí. ¿Será?

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