Mario Domm relata cómo estuvo a punto de perder la vida en el mar: “me tuvieron que ir a sacar”

El cantante Mario Domm reconoció su amor por los deportes extremos, principalmente, los de mar y nieve.

A poco del gran regreso de Camila a los escenarios, Mario Domm se sincera y habla de la vez en que estuvo a punto de perder la vida durante unas vacaciones en Acapulco, al intentar realizar un deporte extremo en el mar.

En una entrevista con Yordi Rosado, el famosos vocalista comenzó señalando el amor que le tenía a las actividades extremas, principalmente, en el mar y nieve, pese a que estuvo a punto de perecer en el océano.

“Me encanta todo lo que sea adrenalina. El otro día estuvo a punto de morir en el mar de Acapulco, haciendo kite. Fui irresponsable y vi una ola muy grande, y no tuve tiempo de volver y me tuvieron que ir a sacar tres amigos”, indicó.

Bajo este panorama, resaltó que se le “estaba cerrando su pulso cardiaco”, pero que eso es parte del riesgo de realizar deportes de riesgo, y confesó la importancia que tienen tales actividades en su vida.

Mario Domm reconoció que su vida estuvo en peligro por ese accidente en el mar / Facebook: Camila Banda

“Se me cerraba el pulso cardiaco, pero es parte (del riesgo). Tantas noches tocando, a las 8:00 de la noche yo requiero un shot de adrenalina, pero por costumbre; el gimnasio o los deportes me ayudan un montón cuando se necesita ese shot que dices ‘aquí estoy de vacaciones’”, precisó.

A la par de eso, volvió a reconocer el peligro al que se expuso por su falta de cuidado, pues, si no lo hubieran rescatado, quizá no estaría presente para contar la anécdota.

“Me di cuenta de que había sido muy irresponsable. El equipo estaba mal, tenía ganas de encontrarme con algo y me lo encontré. Cuando vi a los tres salvavidas, llegaron de cada lado, me desvanecí y me cargaron; salí cacheteando con la tabla de surf”, mencionó.

Mario Domm admitió que fue muy irresponsable al no tener los cuidados adecuados / Facebook: Camila Banda

Para finalizar con el tema, contó que salió “a gatas” del mar y después le pidió “disculpas” por no haberlo respetado, pues solo así pudo hacer kite nuevamente, sin temor a que pasara lo mismo.

“A gatas salí, y a la hora regresé, me disculpé con el mar y me volví a subir porque, si no, no lo volvería hacer nunca más”, concluyó.

Camila y su regreso a los escenarios como grupo

En su momento, Mario Domm y Pablo Hurtado tuvieron algunas diferencias con Samo, sin embargo, todo eso quedo atrás y hace poco estrenaron ‘Para Empezar de Nuevo’, sencillo con el que anunciaron su reencuentro.

A palabras del propio Samo, el regreso de la banda fue algo difícil y tardado de concretar, pero ahora están más que felices y espera que duren muchos años juntos.

“Es un reencuentro para el público, lo merecía el público, al final, Camila no es un proyecto de tres nada más, es un proyecto del público y estoy contento de que se haya dado esta junta, no sabemos cuánto dure”, mencionó hace algunos meses.

A finales de marzo, Camila anunció el reencuentro de la agrupación completa / Instagram: @samooficial

