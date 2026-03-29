Camila en polémica: Estas son todas las veces que Mario Domm y Samo han protagonizado pleitos y peleas

La relación entre Mario Domm y Samo volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de un episodio reciente que reactivó tensiones acumuladas durante años dentro del grupo Camila. Lo ocurrido en un concierto en Irapuato no solo generó reacciones inmediatas entre los integrantes, sino que también provocó nuevas declaraciones que evidencian diferencias internas. ¡Te contamos lo que pasó y todo el historial de desencuentros!

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Camila / Redes sociales

¿Qué pasó entre Mario Domm y Samo en el concierto de Irapuato?

El 19 de marzo de 2026, durante su presentación en la Feria de las Fresas en Irapuato, Mario Domm informó al público que Samo no se presentaría en el escenario. Desde el escenario, el cantante señaló que no era la primera ocasión en que su compañero faltaba a un compromiso, lo que generó una reacción inmediata entre los asistentes y posteriormente en redes sociales.

El músico expresó:

“Hay una persona que es la segunda vez, el segundo concierto que nos deja de plantón... la persona no quiere venir, yo estoy cansado de disculparlo”. Mario Domm

Horas antes del concierto, Samo había compartido en sus redes sociales que no asistiría debido a motivos ajenos a su persona. Tras lo ocurrido, el cantante respondió públicamente a las declaraciones de su compañero y aclaró que su ausencia no se debió a una decisión personal.

Además, exigió una disculpa pública y explicó que su participación en el evento no se concretó por falta de acuerdos formales. “No fue que yo no quisiera ir, no se llegó a un acuerdo contractual”, puntualizó.

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Samo / Redes sociales

¿Cuál es la historia de conflictos dentro de Camila: Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado?

El reciente percance entre Mario Domm y Samo se suma a una serie de episodios que han marcado la trayectoria de la banda Camila. Estos son algunos de los problemas que han marcado a la banda por más de 10 años:



En 2013, Samo anunció su salida de la agrupación en medio de tensiones y problemas con Mario Domm y Pablo Hurtado. Desde ese momento, Samo inició su carrera como solista, mientras la banda continuaba como un dueto.

Durante los años 2014 y 2019, Camila continuó con su etapa sin Samo, mientras lanzaba producciones discográficas como “Elypse” y “Hacia dentro”.

En marzo de 2023, la banda anunció oficialmente el reencuentro con el tema “Fugitivos”, marcando el regreso de Samo.

Un año después en 2024, surgieron nuevos desacuardos tras la cancelación de la gira “Regresa tour”, donde se reportaron problemas contractuales y tensiones relacionadas con la dinámica de la banda y sus integrantes.

En la actualidad, la polémica del concierto de Irapuato, y la pelea de Mario Domm y Samo se integra a la lista de problemáticas constantes que existen dentro de la agrupación.

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Camila / Redes sociales

¿Qué ha dicho Samo sobre su situación actual en Camila?

Tras la controversia más reciente, Samo también compartió detalles sobre su situación contractual con la banda. El cantante confirmó que mantiene un acuerdo laboral vigente con Camila hasta diciembre de 2026.

No obstante, señaló que su participación dentro del proyecto ha estado limitada y manifestó su interés en contribuir de manera más activa, siempre que se respeten los acuerdos establecidos. De acuerdo con sus declaraciones, su intención es continuar aportando artísticamente bajo condiciones claras.

Por su parte, Mario Domm no ha emitido una postura adicional tras la respuesta de su compañero, mientras que el tema continúa generando reacciones entre seguidores del grupo.

“Me quiero disculpar con los fans y el público en general. Les doy toda la razón de que hayan escrito tantas frases llenas de odio en redes sociales; yo también lo hubiera hecho, porque no tienen la información detrás del desafortunado comentario de Mario en el escenario” Samo

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