¿Recuerdas ‘Locura de amor’? Adriana Nieto revela la razón REAL por la que la corrieron de la telenovela

Si bien se trata de que todo esté bien organizado en la producción de una telenovela, hay casos en los que se cambia la historia o hasta el elenco. Uno de los casos más sonados fue ‘Locura de amor’. Poco después de su estreno, Adriana Nieto dejó su papel protagónico, teniendo que ser sustituida por Irán Castillo.

Mucho se ha dicho sobre esta decisión. Entre los rumores más sonados está el hecho de que, presuntamente, la actriz era “caprichosa” y tenía una pésima relación con su compañero, Juan Soler. A casi 26 años de su estreno, Adriana confiesa qué pasó realmente.

Adriana Nieto / Redes sociales

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Esto dijo Adriana Nieto sobre su salida de ‘Locura de amor’

Hace poco, Adriana Nieto asistió como invitada al pódcast ‘Las Cristianni’. En medio de la conversación, la celebridad habló sobre lo ocurrido en ‘Locura de amor’ y fue muy firme al decir que ella no se salió del melodrama, sino que la sacaron.

Según su versión, todo inició como un malentendido. Dijo que, en esa época, la prensa le preguntó sobre unas declaraciones que habría hecho Juan Soler acerca de su presunta irresponsabilidad. Admitió que cometió un error al no preguntar más del asunto y simplemente responder de forma tajante.

Adriana Nieto “Un día, al salir de una escena, me preguntaron qué pensaba yo de que Juan Soler decía que yo era una irresponsable porque no llegaba a los llamados a tiempo. Yo, en lugar de pedir que me enseñaran dónde había dicho eso Juan Soler, me enganché y respondí: ‘Si se trata de irresponsables, el irresponsable es él’”

Si bien reconoció que nunca fue gran amiga de Soler, resaltó que, antes de esto, tenían una relación relativamente cordial. La tensión comenzó a ser tal que Roberto Gómez Fernández, productor de este proyecto, decidió sacarla.

“La verdad es que Juan y yo, es cierto, llevábamos un rato que no éramos los grandes amigos pero trabajábamos bien juntos; y la prueba está en que la gente aceptó muy bien a la pareja en la telenovela… No me salí, me corrieron”, manifestó.

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¿Quién es Adriana Nieto?

Adriana Nieto Villanueva es una actriz mexicana. Actualmente tiene 48 años. Comenzó su carrera en 1998, cuando interpretó a Beatriz en ‘La Usurpadora’. A partir de allí, se le vio en otros proyectos importantes, siendo ‘Locura de amor’ el más recordado.

En esta novela, personificó a Natalia Sandoval, la protagonista. Este papel la catapultó a la fama, pero también hizo que muchos la consideraran como una persona “difícil” en el ámbito laboral. Cuando decidieron alargar el melodrama, fue sustituida por Irán Castillo.

Luego de esto, se alejó de los foros. Fue hasta 2015 cuando se le vio de regreso en la pantalla chica en algunos proyectos como ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Cómo dice el dicho’. También estuvo en varias novelas como:

La piloto

Like: La leyenda

Silvia frente a ti

Su última aparición en pantalla fue en un capítulo de ‘Esta historia me suena’, en 2022. Actualmente, se mantiene relativamente activa en redes sociales, en las cuales comparte algunos momentos de su vida diaria.

Adriana Nieto / Redes sociales

¿Dónde ver la telenovela ‘Locura de amor’?

‘Locura de amor’ fue una novela producida por Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’. Se lanzó en octubre del 2000 y, en un inicio, fue protagonizada por Adriana Nieto y Juan Soler.

Narra la historia de una adolescente adinerada llamada Natalia que, a raíz de los problemas familiares, es sumamente rebelde. Su vida cambia cuando conoce a su nuevo profesor, Enrique Gallardo, de quien se va enamorando poco a poco.

Desafortunadamente, los capítulos no están disponibles en ninguna plataforma. No obstante, se han subido algunos fragmentos en YouTube.

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