Juan Soler enfrenta la devastadora enfermedad de su mamá y confiesa su mayor temor

El actor argentino Juan Soler conmovió al público al hablar del difícil momento que vive por la enfermedad de su mamá, conocida como “Keky”.

Durante una dinámica en el programa Sale el sol, el también conductor, que volvió como invitado especial al programa, abrió su corazón y confesó el dolor que siente al estar lejos de ella, quien vive en Argentina y enfrenta una triste enfermedad.

Con palabras sinceras, compartió su temor más grande ante el avance de su terrible padecimiento.

Juan Soler / Redes sociales

¿Qué enfermedad tiene la mamá de Juan Soler?

La mamá de Juan Soler padece Alzheimer, una enfermedad que afecta la memoria y otras funciones cognitivas. El propio actor explicó que su madre ya no tiene la memoria activa como antes debido a este padecimiento. Sin embargo, dejó claro que el amor entre ellos sigue intacto.

Durante la conversación, Soler habló con profunda admiración sobre ella. “Mamá es ejemplo, mamá es virtud, mamá es honestidad, mamá es trabajo, sacrificio, dedicación, legado maravilloso”, expresó conmovido.

Aunque reconoció que la enfermedad ha cambiado muchas cosas, aseguró que su vínculo va más allá de cualquier diagnóstico. Para él, la conexión no depende únicamente de los recuerdos, sino del amor que los une desde siempre.

Juan Soler / Redes sociales

¿Cómo enfrenta Juan Soler la enfermedad de su mamá en Argentina?

Uno de los aspectos más difíciles para Juan Soler ha sido la distancia. Su madre vive en Argentina, mientras que él decidió hacer su vida en México. Juan admitió que esta separación le duele profundamente, sobre todo en esta etapa tan delicada.

“Duele mucho estar lejos”, confesó. Aun así, explicó que trata de aceptar la situación sin renegar de las decisiones que tomó en su vida. Reconoció que venir a México fue una elección personal y que ama el país donde ha construido su carrera y su familia.

Cada vez que tiene oportunidad de verla o hablar con ella, vive momentos muy especiales. Contó que recientemente viajó para pasar su cumpleaños con su mamá y que, al escuchar su voz, algo se iluminaba en sus ojos. Para él, esa reacción es una señal de que, pese al Alzheimer, su madre aún lo reconoce de una manera muy profunda.

Juan Soler abandona Top Chef VIP por un preinfarto / Redes sociales

¿Cuál es el mayor miedo de Juan Soler ahora que su mamá tiene Alzheimer?

El mayor temor de Juan Soler es no poder despedirse de su mamá en persona. Con la voz entrecortada, confesó que le duele pensar que quizá no vuelva a verla, pues al vivir en México y ella en Argentina, entiende que podría pasar.

“Hoy saber que quizás no voy a volver a verla es muy duro, pero es parte de la vida, pero no puedo pelearme con la vida porque yo elegí venir en México, a este país maravilloso, no reniego, pero si el corazón se estruja cuando hablo de mamá porque estar lejos es esa posibilidad de quizá tener que despedirme a la distancia y no me gustaría que pase eso, pero así es la vida”, expresó con honestidad sobre esa posibilidad.

