Juan Soler le confiesa a Paulina Mercado que es el amor de su vida y lo que siente por Maky, su exesposa

Juan Soler también aprovechó para agradecer a su expareja y mamá de sus hijas, Maky, por el tiempo que estuvo a su lado.

Durante su despedida de ‘Sale el Sol’, Juan Soler abrió su corazón y confesó lo que siente por Maky, su exesposa y madre de sus hijas, y por Paulina Mercado, su actual pareja.

Todo sucedió en la dinámica de ‘Enfrentados’, donde la presentadora puso sobre la mesa el tema del amor de pareja y le preguntó a su novio lo que pensaba de ese tema.

Ante este panorama, el también actor expresó que, para él, las personas experimentan diversos “amores de sus vidas”, incluyendo aquel que llega a tu vida que, en su caso, era ella.

“A lo largo de la vida, uno tiene muchos amores de su vida; está el amor de tu vida cuando es el primer amor, está el amor de tu vida cuando eliges la persona con quien compartirla, está el amor de tu vida cuando encuentras al amor de tu vida, ese lo ocupas tú”, expresó.

Para Juan Soler, existen muchos amores importantes en la vida de una persona. / YouTube: Imagen Televisión

Aunque aclaró que Mercado es el “amor de su vida”, resaltó que existieron otras personas en su pasado que ocuparon ese lugar y le ayudaron a transformarse en la persona que es hoy en día.

“Eso no quita que no haya tenido amores de mi vida porque el momento donde me tocó transitar, fue ese espacio de tiempo que es, justamente, cómo se va construyendo la vida de cada ser humano”, indicó.

Juan Soler explicó que hubo otros amores de su vida en el pasado, pero que ahora está enfocado en Paulina Mercado. / YouTube: Imagen Televisión

Juan Soler le agradece a Maky por la familia que le dio

Además de agradecer a su primer amor por enseñarle a “respetar a las mujeres”, Juan Soler también le dio las gracias a su expareja y madre de sus hijos, Maky, por haberlo acompañado durante tantos años y darle una hermosa familia.

“Estoy profundamente agradecido con la mamá de mis hijas porque me enseñó que hay que dar la vida por lo que uno ama y, en este caso, son mis hijas, son extraordinarias. Sin duda, mi vida no tiene sentido si ellas no están”, mencionó.

Juan Soler le agradeció a su expareja por el tiempo que estuvieron juntos, así como por la familia que le dio. / Archivo TVNotas

Juan Soler desea estar siempre junto a Paulina Mercado

Para finalizar el tema, Juan Soler dejó en claro que, además de sus hijas, Paulina Mercado es un pilar en su vida y admitió que le gustaría seguir junto a ella por siempre.

“Estás tú, que eres el amor de mi vida y espero que la historia la terminemos de escribir juntos, de verdad, te amo profundamente”, finalizó.

Como respuesta, Paulina Mercado también agradeció a todas las personas que formaron parte de la vida de Soler, pues afirma que ellos le permitieron volverse una persona “increíble”.