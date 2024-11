Sandra Echeverría asegura que darse una nueva oportunidad con Leonardo de Lozanne fue su mejor decisión

La actriz y cantante Sandra Echeverría abrió su corazón durante un reciente encuentro con la prensa, donde habló sobre los retos y aprendizajes en su matrimonio con Leonardo de Lozanne, vocalista de la banda Fobia, conductor y actualmente actor de teatro musical en Jesucristo Superestrella.

Tras celebrar su décimo aniversario de bodas, Sandra reflexionó sobre las dos separaciones que enfrentaron como pareja y cómo estas experiencias les ayudaron a fortalecerse.

La actriz reconoció que los desafíos no han sido sencillos, pero subrayó que cada etapa difícil ha traído valiosas lecciones para ambos.

“Pues bien, obviamente como todas las parejas, hemos tenido nuestras subidas y nuestras bajadas, pero creo que de todo se aprende. De todo se va uno, pues no sé, acercando más, conociendo más, valorando más”. Sandra Echeverría

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne / Instagram: @sandraecheverriaoficial

Mira: Leonardo de Lozanne confiesa que Sandra Echeverría es la mujer de su vida ¡el amor sigue triunfando!

Sandra Echeverría confirma que la distancia Sandra compartió que el tiempo separados fue clave para reevaluar su relación y reconocer el valor de su amor. Según la actriz, esta pausa les permitió reconectar de una manera más profunda.

“Y creo que estamos ahorita en una etapa en donde realmente la distancia y todo nos ayudó mucho a valorar el amor que nos tenemos y a decir: ‘No nos vamos a soltar, vamos a seguir luchando. Y estamos mejor que nunca, más enamorados que nunca”. Sandra Echeverría

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne / Instagram: @sandraecheverriaoficial

Mira: Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne disfrutan de románticas vacaciones ¡Como una segunda luna del miel!

Sandra Echeverría confiesa por qué quiso luchar por su relación

Sin embargo, no todo fue fácil. Sandra reveló lo doloroso que fue enfrentar la separación y cómo este proceso le permitió reafirmar sus sentimientos por Leonardo.

“Cuando te separas del amor de tu vida, sientes una depresión, un dolor en el cuerpo que no se te quita. Y de repente piensas que con el tiempo se va a ir curando, que el tiempo te lo va a hacer olvidar, y a la mera hora es que no. Y yo creo que ahí fue realmente donde nos dimos cuenta que había que luchar por esto, porque realmente valía la pena luchar por el amor”. Sandra Echeverría

Sandra Echeverría recuerda la presión que sintió tras revelar su separación a los medios

Además de lidiar con el impacto emocional de la separación, Sandra tuvo que hacer frente a la presión mediática que la situación generó. La actriz describió cómo la constante atención de los medios dificultó su proceso de sanación.

“Sí, pues es que de repente está uno muy triste, ¿sabes? Y sí, me pasó de repente que el día que lo anunciamos, ya me estaban buscando reporteros. Entonces es como de: ‘Give me a break. No, dame tantito tiempo de poder digerir esto, o sea hay momentos en los que no puedes ni hablar porque te echas a llorar’”, comentó.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne / Instagram: @sandraecheverriaoficial

Sandra Echeverría y su deseo para este 2025

En medio de la estabilidad que ahora disfruta en su vida personal, Sandra reveló sus deseos de explorar nuevos horizontes en su carrera. Uno de sus sueños más grandes es incursionar en el teatro musical, inspirado por la experiencia de Leonardo quien interpreta a Poncio Pilato en ‘Jesucristo Superestrella’ y hace unos meses, en “Vaselina”, como “Ricky Roquero”.

“Tengo muchas ganas de hacer teatro musical. A ver si se me hace este año. Desde que vi a Leo en ‘Jesucristo Superestrella’ dije: ‘Wow, tengo que hacerlo’”. Sandra Echeverría

Sandra Echeverría vive una etapa de plenitud en lo personal y profesional, convencida de que apostar por el amor y no rendirse ante los desafíos fue la decisión correcta.

Mira: Sandra Echeverría presume su amor con Leonardo de Lozanne: “Te elijo a ti una y mil veces”